영화 '폭설'(감독 홍의정, 박선우)의 제작보고회가 열린 가운데 현장에는 배우 김윤석과 구교환과 연출을 맡은 홍의정 감독이 참석했다. / 사진=이승현 기자

배우 구교환과 김윤석이 영화 '폭설'에서 호흡을 맞춘 소감을 전했다.12일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '폭설'(감독 홍의정, 박선우)의 언론배급시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 김윤석과 구교환과 연출을 맡은 홍의정 감독이 참석했다.영화 '폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석)와 새로 온 후임 현택(구교환) 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마다.이날 구교환은 김윤석과의 연기 호흡에 대해 "매 순간이 감탄이었고 신기했다. 선배님과 함께 대사를 주고받는다는 것 자체가 신기했다"며 "연기는 매 순간 감탄스러웠다"고 존경심을 드러냈다.이어 "영화를 촬영하면서 독백하는 장면이 있었다. 테이크에 대한 부담을 갖고 연기하고 있었는데 선배님께서 계속하자고 하시면서 '오늘은 너의 날이야'라고 말씀해 주셨던 순간이 기억에 남는다"고 회상했다. 그러면서 "저의 큰 응원단장이셨고, 큰 선배님이셨고, 큰 어른이셨다"고 덧붙였다.김윤석 역시 구교환을 향한 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "요즘 테토, 에겐이라는 말이 많이 나오는데 구교환은 에겐에 더 가까운 사람이라고 생각한다"고 말문을 열었다. 이어 "에겐의 모습으로 있다가 테토를 감당할 수 없는 에겐의 신이 있다. 비수를 찌르는 듯하고 꿰뚫어 보는 듯한 모습을 구교환의 눈빛과 몸을 통해 받았을 때 짜릿한 전율이 있었다"고 밝혔다.김윤석은 "작품을 하면서 좋은 작품으로 또 만나고 싶다는 생각이 들었다"며 구교환과의 재회를 기대했다.영화 '폭설'은 오는 18일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr