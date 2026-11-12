곽튜브가 학폭 피해를 고백했다./사진제공=EBS

곽튜브가 학폭 피해를 고백했다./사진제공=EBS

여행 크리에이터 곽튜브(곽준빈)가 학창 시절 겪은 학교폭력의 아픔과 이를 버텨낸 원동력을 털어놓았다.오는 13일 공개되는 EBS 인터뷰 콘텐츠 '[BLANK](이하 블랭크)'에서는 곽튜브와 학교 밖 청소년 이유원의 일대일 만남이 그려진다. '인생은 객관식이 아니다'라는 기획 아래, 정해진 답 대신 각자의 길을 걸어온 두 사람이 질문 카드를 채우며 이야기를 나눈다.이날 곽튜브는 초등학교 6학년 때부터 고등학교 시절까지 이어진 학교폭력 피해 경험을 솔직하게 털어놓는다. 부모에게도 피해 사실을 숨겼던 그는 자퇴 후에도 "찾아서 죽여버리겠다"는 협박에 시달렸다고 밝힌다. 보복에 대한 두려움으로 약 4개월간 집 밖으로 나가지 못했던 기억도 전한다.학교를 떠난 뒤에도 트라우마는 계속됐다. 곽튜브는 검정고시 학원에 등록했으나, 교실에 앉아 있는 학생들이 과거 자신을 괴롭혔던 가해자들과 겹쳐 보여 보름 만에 학원을 그만둬야 했다고. 혼자 공부해 평균 86점으로 검정고시에 합격한 그는 해외 진출에 대한 꿈과 축구에 대한 관심으로 버텨냈다고 회상한다.'다시 시작할 수 있도록 나를 움직이게 한 것'에 대한 질문에 곽튜브는 '복수심'을 꼽았다. 자신을 괴롭혔던 이들보다 더 성공하고 싶다는 마음이 도전의 발판이 됐다는 설명이다.방송 신인상을 받던 순간에 대한 솔직한 고백도 이어진다. 곽튜브는 무대 위에서 자신을 괴롭혔던 4명의 이름을 직접 언급할 생각까지 했으나, 막상 트로피를 쥐자 감사한 사람들의 얼굴이 먼저 떠올라 생각을 바꿨다고 밝힌다.곽튜브가 출연하는 EBS '블랭크'는 13일 오후 5시 유튜브 'EBSCulture' 채널과 학교 밖 청소년 전용 플랫폼 '유스 캠퍼스'를 통해 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr