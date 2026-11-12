'닥터X : 하얀 마피아의 시대'가 시청률 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=SBS

'닥터X : 하얀 마피아의 시대'가 시청률 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=SBS

SBS 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'가 두 자릿수 시청률을 기록하며 흥행을 이어가고 있는 가운데 '2026년 방송콘텐츠 대상'에서 최우수상을 거머쥐었다.12일 SBS에 따르면 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')는 지난 11일 열린 '2026년 방송콘텐츠 대상'에서 드라마 시리즈 부문 최우수상을 받았다. 극 중 인턴 박태경 역을 맡은 김우석 역시 라이징 스타상을 받으며 작품과 배우가 나란히 수상의 영예를 안았다.'닥터X'는 천재적인 수술 실력을 갖춘 의사 계수정(김지원 분)이 병원 내부의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 드라마다. 종영까지 2회만을 남겨둔 가운데, 최근 방송된 10회는 전국 및 수도권 시청률 17.7%, 최고 시청률 20.2%를 기록했다. 5주 연속 주간 통합 시청률 1위도 유지했다.해외에서도 성과를 거두고 있다. 넷플릭스 공식 사이트 투둠(TUDUM)에 따르면 '닥터X'는 글로벌 비영어권 TV쇼 주간 시청 순위 4위에 올랐다.이 가운데 김지원, 이정은, 손현주, 김우석이 직접 선정한 명장면도 공개됐다. 김지원과 손현주는 10회에서 8세 소아암 환자 이현아(이채유 분)를 살리기 위해 의료진 8명이 함께 수술에 나선 장면을 꼽았다.김지원은 "그동안 혼자서 길을 걸어왔던 계수정이 처음으로 팀을 이야기하고, 함께 힘을 모아 환자를 살려내는 장면"이라며 "서로 다른 신념과 가치관을 가진 인물들이 생명 앞에서는 같은 마음으로 움직인다는 점이 인상 깊었다"고 설명했다. 이어 "계수정이라는 인물의 변화도 느낄 수 있어 개인적으로 더욱 기억에 남는다"고 덧붙였다.손현주 역시 "수많은 명장면이 있지만 현아를 살리기 위해 의사들이 하나의 팀이 되어 수술하는 장면이 가장 명장면인 것 같다"고 말했다.이정은은 계수정이 환자를 살리기 위해 수술실로 향하는 순간들을 선택했다. 그는 "순전히 장희숙의 입장에서라면 부승권 병원장에게 수술 건당 특별수당 두 배를 청구하던 장면을 꼽을 것이라 생각하실지도 모르겠다"고 너스레를 떨었다.그러면서 "하지만 진짜 명장면은 계수정 선생이 거대한 압박 속에서도 오직 환자의 목숨 하나를 살리겠다고 수술실로 들어가던 모든 순간들"이라며 "저에게는 계수정의 그 마음과 당당함이 가장 인상 깊었다"고 밝혔다.시청률과 해외 순위에 이어 시상식에서도 성과를 거둔 '닥터X'가 남은 2회에서 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다.'닥터X' 11회는 오는 13일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr