배우 서현진은 극 중 초등학교 사서교사 강지선 역을 맡았다. / 사진제공=MBC '라이어'

'라이어'는 첫 데이트 이후 벌어진 성폭력 사건을 두고 서로 다른 주장을 펼치는 두 남녀의 이야기를 다룬다. / 사진제공=MBC '라이어'

배우 서현진이 '라이어'에서 유연석의 비밀을 파헤친다.12일 MBC 금토드라마 '라이어' 측은 5회 방송을 앞두고 강지선(서현진 분)의 모습이 담긴 사진을 공개했다. '라이어'는 민준호(유연석 분)와 강지선이 진실을 두고 대립하는 과정을 그린 심리 스릴러다.그동안 두 사람을 향한 의심은 매회 달라졌다. 2회에서는 거짓말탐지기 조사 결과가 공개되며 강지선의 주장에 의문이 제기됐다. 반면 3회에서는 민준호의 또 다른 모습이 드러나면서 그를 향한 의심이 커졌다.4회에서는 사건을 둘러싼 새로운 사실이 밝혀졌다. 강지선이 거짓말탐지기 조사에서 거짓 판정을 받은 이유가 공개됐고 민준호의 감춰진 모습도 드러났다. 이에 강지선이 앞으로 어떤 행동을 취할지 관심이 모인다.공개된 사진 속 강지선은 지난 4회 공항에서 입었던 옷차림 그대로 낯선 장소를 방문한다. 무언가를 발견하고 놀란 표정을 짓는가 하면 새로운 인물과 심각한 대화를 나누는 모습도 담겼다.강지선의 달라진 태도 역시 눈길을 끈다. 앞서 그는 '꽃뱀'이라는 낙인이 찍히면서 교사라는 직업까지 잃고 힘든 시간을 보냈다. 그러나 이번에는 민준호의 실체를 밝히겠다는 의지를 드러내며 직접 행동에 나선다.제작진은 "5회에서는 강지선이 본격적으로 민준호의 비밀을 파헤친다"고 밝혔다. 이어 "이는 '그날 밤' 일에 대해 피해를 주장하는 강지선으로서는 반드시 해야 할 일인 동시에 무너지는 자신을 일으켜 세울 간절한 생존법"이라며 "강지선의 절실함을 처절하게 담아낸 서현진 배우의 열연에 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.'라이어'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr