'라이어' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'라이어' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'라이어' 유연석의 섬뜩한 이중생활이 공개됐다. 데이트 성폭행 의혹을 부인하며 억울함을 호소하던 그가 자신을 의심하는 경찰 옥자연의 집에 몰래 침입하면서 극의 긴장감을 높였다.지난 7일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어' 4회에서는 민준호(유연석 분)와 강지선(서현진 분)이 사건 당일 밤에 대해 상반된 주장을 이어가는 가운데, 민준호의 수상한 행동이 공개됐다.그동안 민준호는 강지선과의 관계에서 강제적인 행위는 없었다고 주장해 왔다. 주변 사람들에게는 다정한 아버지이자 능력 있는 심장외과 전문의로 신뢰를 얻었지만 4회 말미에서는 전혀 다른 모습을 보였다.민준호는 자신을 의심하는 경찰 이화영(옥자연 분)의 집에 몰래 들어갔다. 그는 증거를 남기지 않으려 장갑까지 착용한 채 잠든 이화영의 사진을 찍었다. 침입 과정에서도 별다른 동요를 보이지 않는 모습은 그동안 보여준 모습과 대비를 이뤘다.12일 제작진이 공개한 사진에는 이화영의 집에 침입한 민준호의 추가 행동이 담겼다. 잠든 이화영 곁에 서 있던 민준호는 장갑을 벗은 뒤 맨손으로 그의 얼굴을 만진다. 이어 잠에서 깨어난 이화영의 심상치 않은 표정까지 포착되면서 두 사람 사이에 어떤 일이 벌어질지 궁금증을 높였다.특히 유연석은 앞서 보여준 부드럽고 친절한 모습과 달리 차가운 눈빛과 침착한 행동으로 민준호의 또 다른 면모를 표현했다. 강지선과의 사건을 둘러싼 진실 공방이 계속되는 상황에서 민준호가 이화영의 집에 침입한 이유에도 관심이 쏠린다.제작진은 "민준호의 가면이 벗겨진 4회 엔딩은 우리 드라마의 첫 번째 분기점과도 같다"며 "유연석 배우의 치열한 고민과 노력으로 중요한 장면이 완성됐다"고 밝혔다. 이어 "4회 엔딩을 기점으로 더욱 강력한 스토리가 예측 불가 전개로 펼쳐질 것"이라며 "유연석, 서현진, 옥자연 등 배우들의 연기도 더 막강해질 것이다. 시청자 여러분들의 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.민준호의 침입으로 새로운 국면을 맞은 가운데, 강지선과 민준호 중 누구의 주장이 진실에 가까울지 관심이 쏠린다.'라이어' 5회는 오는 13일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr