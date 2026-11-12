곽튜브가 전현무 훈수에 돌직구를 날린다./사진=텐아시아DB

곽튜브가 전현무 훈수에 돌직구를 날린다./사진제공=MBN·채널S

방송인 곽튜브가 미혼인 전현무와 배우 이현욱의 훈수에 거침없는 돌직구를 날린다.오는 13일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 20회에서는 전현무, 곽튜브, 게스트 이현욱이 '프로 제육러'로 알려진 조째즈의 인생 제육 맛집을 찾아 을지로 인쇄소 골목으로 향하는 모습이 그려진다.이날 방송에서 세 사람은 우여곡절 끝에 노포 섭외에 성공한 뒤 본격적인 제육볶음과 우렁 쌈장 먹방을 펼친다. 연기 도전에 나선 곽튜브가 대하드라마에 출연 중인 이현욱에게 사극 연기를 배우다 전현무로부터 "여진족 같다"는 혹평을 듣는다.분위기가 무르익자 대화는 자연스럽게 결혼 생활로 이어진다. 곽튜브가 "곧 결혼기념일 1주년인데, 아내가 아무것도 하지 말자고 해서 그러기로 했다"고 쿨한 계획을 밝히자, 전현무는 "좋은 남편 납셨다. 그걸 곧이곧대로 듣냐"며 혀를 찬다. 이현욱도 "그 말이 재앙의 시작일 수도 있다"며 진지한 조언을 얹는다.그러나 두 사람의 열띤 훈수에 곽튜브는 눈 하나 깜짝하지 않고 묵직한 한 방을 날린다. 곽튜브는 "두 분 다 미혼 아니시냐. 근데 뭘 안다고 그러냐"며 유부남으로서의 날카로운 팩폭을 가해 두 사람의 말문을 턱 막히게 만든다.한편, 곽튜브는 지난해 10월 5살 연하의 공무원과 결혼해 올해 3월 아들을 품에 안았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr