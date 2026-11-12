사진 = 임수향 인스타그램

사진 = 임수향 인스타그램

사진 = 임수향 인스타그램

사진 = 임수향 인스타그램

배우 임수향이 부산에서 사랑스러운 일상을 공개했다.임수향은 최근 자신의 인스타그램에 "안녕 나의 부산"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 임수향은 책들이 빼곡하게 진열된 골목 한가운데 서서 환하게 미소 짓고 있다. 베이지색 퀼팅 패딩에 데님 팬츠를 매치하고 검은색 털모자를 눌러쓴 모습으로, 길게 늘어뜨린 생머리와 귀여운 스타일링이 눈길을 끈다. 양손에 안경을 든 채 옆을 바라보는 표정에서는 발랄한 매력이 돋보인다.이어진 사진에서 임수향은 안경을 쓴 채 한 손으로 테를 살짝 잡으며 눈을 감고 웃고 있다. 패딩 안으로 보이는 줄무늬 셔츠와 짙은 색상의 니트가 단정한 분위기를 더하며, 몸을 살짝 기울인 자연스러운 포즈가 사랑스러운 매력을 살린다.또 다른 사진에서 임수향은 두 손을 패딩 주머니에 넣고 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 둥글고 풍성한 털모자 아래로 긴 머리카락이 흘러내리고, 투명한 안경 너머로 드러난 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡는다. 여유롭게 선 자세와 밝은 표정이 어우러져 편안한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 임수향은 책방 앞 작은 의자에 앉아 책 한 권을 얼굴 옆으로 들어 보이고 있다. 손에 든 책의 제목은 '안녕'으로, 부산을 향해 인사를 건넨 게시물의 문구와도 어우러진다. 검은색 털모자 아래로 환하게 웃는 얼굴과 자연스럽게 모은 두 다리가 귀여운 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "이쁘시네요", "어딜가든 화보 잖아용", "너무 예뻐", "진짜 다 예쁘다", "진짜 예쁜 고양이 같아요", "언니 사진 올려줄때마다 너무 귀여워용" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생으로 36세인 임수향은 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'의 '회상' 편에 출연한다. 극 중 죽은 동생의 복수를 계획하는 성형외과 상담실장 한세진 역을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr