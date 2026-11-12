사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

배우 오윤아가 재혼 후 발리에서 여유로운 시간을 보내는 근황을 공개했다.오윤아는 최근 자신의 인스타그램에 "너무 행복했던 아난타라우붓 anantarabali 🌴"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 오윤아는 푸른 숲이 펼쳐진 야외 테라스에서 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 흰색 민소매 상의에 가벼운 셔츠와 쇼트팬츠를 매치한 모습으로 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리와 머리 위에 올린 선글라스가 편안한 분위기를 더한다. 양손으로 작은 가방을 잡고 다리를 살짝 교차한 포즈에서는 늘씬한 각선미가 돋보인다.이어진 사진에서 오윤아는 식탁에 앉아 양손을 턱 아래에 포갠 채 옆을 바라보고 있다. 어깨가 드러나는 밝은 색상의 상의에 목걸이와 반지를 착용한 모습으로 부드러운 조명 아래 또렷한 이목구비와 자연스러운 표정이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 오윤아는 넓은 챙의 밀짚모자를 쓴 채 소파에 앉아 휴대전화를 바라보고 있다. 화려한 패턴의 상의와 풍성하게 퍼지는 연노란색 롱스커트가 어우러져 휴양지 특유의 분위기를 자아낸다. 모자 아래로 길게 내려온 검은 머리와 편안하게 앉은 자세가 자연스러운 매력을 살린다.마지막 사진에서 오윤아는 커다란 선글라스를 착용하고 카메라를 내려다보며 셀카를 촬영하고 있다. 검은색 민소매 상의에 흰색 셔츠를 어깨 아래로 걸친 모습으로 자연스럽게 흘러내린 머리카락과 차분한 표정이 세련된 분위기를 완성한다. 목에 걸린 작은 십자가 목걸이도 눈에 띈다.이를 본 팬들은 "맘껏 행복하세요", "소중하고 사랑스러운 언니의 선물 같은 오늘을 함께 사랑으로 담아 가요", "너무 예뻐", "이젠 오직 행복만 하세요", "귀엽고 예쁘신 글래머 미녀 누님", "행복 아름답게 가꾸어 나가세요" 등의 댓글을 달았다.한편 오윤아는 비연예인 남성과 재혼한 사실을 발표했다. 당시 소속사 측은 두 사람이 혼인신고를 마쳤으며 함께 생활하고 있다고 밝혔다. 오윤아는 자신의 유튜브 채널을 통해 남편과 시부모님이 아들 민이를 따뜻하게 받아준 것이 결혼을 결심한 중요한 이유였다고 전했다.최근에는 발리에서 웨딩드레스를 입고 촬영한 사진과 영상도 공개해 관심을 모았다. 오윤아는 또 자신의 유튜브 채널을 통해 재혼 후 가족의 일상을 공개하는 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr