'언니만 따라와'가 13일 방송된다. / 사진제공=채널A '언니만 따라와'

'언니만 따라와'가 13일 방송된다. / 사진제공=채널A '언니만 따라와'

프리랜서로 전향한 방송인 장예원이 아나운서 시절 심한 여드름으로 고생했다고 털어놨다.오는 13일 방송되는 채널A '언니만 따라와'에서는 장영란과 장예원이 일본에서 온 모델 히마리와 함께 한국인들이 즐겨 찾는 장소를 방문하며 뷰티 정보를 나누는 모습이 그려진다.히마리는 배우 하연수를 닮은 외모로 눈길을 끄는 일본인 모델로, 한국 문화에 매료돼 2년째 한국에서 생활하고 있다. 일본에서 피부과 직원으로 일한 경험도 있다고 밝힌 그는 한국과 일본의 미용 시술 비용 차이에 대해 이야기한다.장영란이 양국 피부과의 차이를 묻자 히마리는 "일본이 한국보다 훨씬 비싸다. 3배 정도 차이가 난다"고 답한다. 일일 매니저로 출연한 조주혜 역시 "필러 같은 시술은 3~4배까지 차이가 난다"고 덧붙인다. 히마리는 "그래서 외국인들이 한국에 오면 미용 시술을 꼭 받는다"며 자신의 경험을 전한다.이날 히마리는 "한국 친구들끼리 노는 것처럼, 진짜 로컬 라이프를 즐기고 싶다"고 요청한다. 이에 장영란은 "진짜 한국인들이 사랑하고 유행하는, 핫한 로컬 스타일로 준비했다. 언니가 다 예약해 뒀다"며 특별한 코스를 소개한다.세 사람은 장영란이 준비한 장소에서 각자의 파우치에 담긴 화장품과 피부 관리 비법을 공유한다. 이 과정에서 장예원은 20대 아나운서 시절 겪었던 피부 고민을 고백한다.장예원은 "새벽 뉴스를 진행하면서 생활 패턴이 바뀌어 여드름이 정말 많이 났다"고 털어놓는다. 이어 "그때 로션이랑 클렌징폼 다 바꾸고 이 제품만 쓰고 있다. 떨어질까 봐 집에 항상 5개씩 쟁여둔다"며 오랫동안 사용해 온 제품을 소개한다.장영란은 "요새 우리 딸도 여드름이 나는데…"라며 딸의 피부 고민을 꺼낸다. 장예원이 "완전 추천이다"라고 답하자 장영란은 "얘 잘 판다. 믿음이 확 가고, 자꾸 사고 싶다"며 웃음을 터뜨린다.장영란이 준비한 K-뷰티 투어는 오는 13일 오후 8시 방송되는 '언니만 따라와'에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr