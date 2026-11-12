정형돈이 결혼 생활에서 느낀 솔직한 심정을 털어놓는다. / 사진=텐아시아DB

정형돈이 결혼 생활에서 느낀 솔직한 심정을 털어놓는다. / 사진제공=티캐스트 E채널

정형돈이 결혼 생활에서 느낀 솔직한 심정을 털어놓는다. 아내와 쌍둥이 딸이 하와이에 거주하면서 약 5년간 기러기 아빠로 지냈던 그는 부부 간 갈등을 이야기하던 중 "숨 쉬는 것 자체가 미안할 때도 있다"고 고백한다.12일 오후 9시 방송되는 티캐스트 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대' 7회에는 정형돈이 게스트로 출연해 서인영, 미미미누와 현대인의 불안과 애착 유형을 주제로 이야기를 나눈다.서인영은 과거 함께 무대에 올랐던 정형돈과 재회해 반가움을 표한다. 두 사람은 당시 추억을 되짚는 가운데, 정형돈이 듀엣 무대에 얽힌 뒷이야기를 공개해 서인영을 놀라게 한다.정형돈은 불안과 애착 유형에 관한 지식도 선보인다. '요즘 육아 금쪽같은 내 새끼'에서 오은영 박사와 오랫동안 호흡을 맞춘 그는 불안형, 회피형 등 애착 유형에 대한 이야기가 나오자 심리 검사 도구인 'MMPI'를 언급하며 설명을 이어간다. 스스로를 오은영 박사의 '7년 수제자'라고 농담한 정형돈이 "나 너무 이렇게 전문적인 얘기해도 되나?"라고 묻자 서인영은 "오빠 너무 전문적이야"라며 웃는다.세 사람은 애착 유형을 바탕으로 각자의 연애관을 이야기한다. 서인영은 자신에게 가장 큰 안정감을 주는 사람으로 남자친구를 꼽으며 오랜 기간 관계를 이어온 이유를 밝힌다. 또한 연애 상대에 대해 "회피형은 싫다"며 자기 생각을 전한다.부부 간 갈등에 대한 의견도 엇갈린다. 서인영은 "싸우기 싫다"는 남성과 "미안하다"는 사과를 원하는 여성의 입장을 두고 정형돈과 설전을 벌인다. 이 과정에서 정형돈은 "살다 보니 숨 쉬는 것 자체가 미안할 때도 있다"며 결혼 생활에서 느낀 감정을 농담 섞어 표현한다.앞서 정형돈은 2009년 방송작가 한유라와 결혼해 쌍둥이 딸을 얻었다. 이후 아내와 두 딸이 미국 하와이에서 약 5년간 생활하면서 한국에 남아 기러기 아빠로 지냈다. 최근에는 가족들의 귀국으로 장기간 이어졌던 기러기 생활을 마무리한 것으로 알려졌다.이 밖에도 현대인들이 불안을 해소하는 다양한 방식이 소개된다. 화장실에서 혼자 시간을 보내는 이른바 '화캉스'부터 손가락을 깨무는 로봇 인형, 일본의 눈물 닦기 서비스 등이 등장한다. 서인영은 해당 서비스를 접한 뒤 "저기 가봐야겠어. 나 갈래"라며 관심을 보인다.전화 통화에 두려움을 느끼는 '콜포비아'와 휴대전화가 없을 때 불안해지는 '노모포비아'도 다룬다. 정형돈과 서인영은 휴대전화 배터리 잔량이나 외출복을 입고 침대에 눕는 행동 등을 두고 서로 다른 생활 습관을 이야기한다.또한 만화가 기안84, 예술가 구사마 야요이, 가수 루이스 카팔디가 불안에 대처해 온 사례를 살펴본다. 정형돈과 서인영 역시 과거 힘들었던 시기를 돌아본다. 특히 서인영은 "거의 8년을 잤다"고 털어놓으며 오랜 시간 불안으로 어려움을 겪었던 경험을 공개할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr