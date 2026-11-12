김영철이 부쩍 마른 모습에 걱정을 표하자, 정선희는 운동을 쉬면서 근육이 빠졌다고 설명했다. / 사진=유튜브 채널 '집 나간 정선희' 영상 캡처

김영철은 정선희의 유튜브 채널에 출연해 책과 관련한 다양한 이야기를 나눴다. / 사진=유튜브 채널 '집 나간 정선희' 영상 캡처

코미디언 정선희가 이전보다 마른 모습으로 등장해 김영철을 놀라게 했다.11일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에는 '둘이 무슨 사이야...? 발렌타인 데이에 정선희한테 가방 사줬다는 김영철'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 정선희는 김영철과 만나 책에 관한 다양한 이야기를 나눴다.김영철은 정선희를 만나자마자 체중 변화를 언급했다. 그는 "살이 왜 자꾸 빠지냐. 혹시 미스코리아 나가려고 그러냐"고 농담을 건넸다. 이에 정선희는 "그냥 코리아다. 미스는 아니고"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.김영철은 "미스 춘향부터 나가봐라"며 장난을 이어갔다. 그러자 정선희는 "춘향이보다는 월매 쪽이다. 나 메타인지 잘한다"고 답하며 자신의 나이를 소재로 농담했다.이후 촬영 준비를 마친 뒤에도 김영철은 정선희의 달라진 외모를 재차 언급했다. 그는 "누나 진짜 말랐다. 얼굴 경락받았냐"고 물었고, 정선희는 "그게 아니다. 운동을 쉬면서 근육이 빠져서 그렇다"며 마른 이유를 설명했다.한편 정선희는 1992년 SBS 1기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 2007년 동갑내기 배우 안재환과 결혼했으나 이듬해인 2008년 남편과 사별했다. 안재환은 당시 36세였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr