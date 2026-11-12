이봉련이 '재혼 황후'에서 노련한 연기 내공을 보여주고 있다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

이봉련이 '재혼 황후'에서 노련한 연기 내공을 보여주고 있다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 이봉련이 디즈니+ '재혼 황후'에서 탄탄한 연기 내공과 묵직한 존재감으로 극의 몰입도를 높이고 있다. 신민아의 극 중 든든한 조력자로 활약하고 있다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 마음을 빼앗긴 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보 받고, 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다.이봉련은 나비에를 보좌하는 서궁의 시녀장 엘리자 역을 맡았다. 엘리자는 황후의 위엄을 지키기 위해 시녀들을 엄격하게 관리하면서도 나비에에게는 누구보다 든든한 조력자가 돼주는 인물이다.이봉련은 소비에슈의 변심과 라스타의 도발로 상처받은 나비에를 묵묵히 위로하는 엘리자의 모습을 그려냈다. 시녀들 앞에서는 단호한 태도로 기강을 잡다가도 나비에 앞에서는 걱정과 충심을 드러내며 캐릭터의 서로 다른 면모를 보여주고 있다.동궁의 랑트 후작(남윤호 분)과 벌이는 티격태격 신경전도 '재혼 황후'의 또 다른 볼거리다. 엘리자는 라스타를 두둔하는 소비에슈의 처사에 반발하며 랑트에게 쓴소리를 아끼지 않는다. 그러나 나비에와 소비에슈의 관계가 악화하자 "우리가 이렇게 손 놓고 있을 일이 아니에요"라며 랑트에게 협력을 제안한다.황후를 지키기 위해 대립하던 상대와도 손을 잡는 엘리자의 모습은 황실 내부의 갈등에 또 다른 긴장감을 더한다. 이봉련은 절제된 표정과 단호한 말투로 엘리자의 책임감과 충성심을 표현하고 있다.시청자들은 "이봉련 존재감이 든든하다", "역시 어느 역할을 해도 항상 캐릭터를 찰떡 같이 잘 살린다", "엘리자가 입을 열기만 해도 확실히 무게감이 실린다" 등의 반응을 보였다.나비에와 소비에슈의 갈등이 깊어지고 라스타의 임신 소식까지 전해진 가운데, 엘리자가 황후의 곁에서 어떤 역할을 하게 될지 관심이 쏠린다.'재혼 황후'는 매주 수요일 디즈니+에서 2회씩 공개되며, 총 10부작이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr