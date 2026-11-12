이유리가 남편과의 결혼 비화를 밝혔다./사진제공=KBS

이유리가 남편과의 결혼 비화를 밝혔다./사진제공=KBS

이유리와 박하나의 결혼스토리가 공개된다.12일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 원조 대용량 여신 이유리의 도파민 터지는 하루가 공개된다. 이날 이유리는 같은 작품에 출연 이후 10년째 인연을 이어오고 있는 절친 동생 박하나를 초대한다.이날 이유리는 절친 동생 박하나를 위해 직접 맞춘 가래떡으로 요즘 SNS에서 핫한 메뉴를 만든다. 원조 대용량 여신답게 철판을 가득 채우고도 넘치는 엄청난 양의 요리라고. 이에 박하나가 “역시 언니”라며 혀를 내둘렀을 정도라고 해 궁금증이 모인다.이유리와 박하나는 각자의 결혼 스토리를 공개한다. 2010년 띠동갑 연상의 목사와 결혼한 이유리는 올해로 벌써 결혼 16년 차라다. 누가 먼저 결혼하자고 했냐는 박하나의 질문에 이유리는 “내가 혼자 고민하다가 결혼하고 싶다고 말했다. 사귀고 있는 것도 아닌데”라고 해 모두를 깜짝 놀라게 한다.박하나는 2025년 전 농구선수 김태술과 결혼에 골인해 달달한 신혼을 즐기고 있다. 박하나는 김태술과의 첫 만남을 떠올리며 “처음 만났을 때부터 이 사람과 결혼을 생각했다”라고 말한다. 또 박하나는 이유리와 함께 만든 음식을 꼼꼼하게 포장하며 “남편, 내가 가서 맛있는 거 해줄게”라고 애교 넘치는 멘트를 날린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr