가수 텐 / 사진 제공=일리멘트

가수 텐(TEN)이 미국 14개 도시에서 약 2만 명의 관객을 만나며 첫 솔로 쇼케이스 투어를 마쳤다.텐은 지난 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 'TEN US SHOWCASE TOUR'(텐 미국 쇼케이스 투어)의 마지막 공연을 개최했다. 시애틀에서 시작된 이번 투어는 뉴욕까지 총 14개 도시에서 진행됐으며, 약 2만 명의 관객이 공연장을 찾았다.이번 투어에서 텐은 그동안 발표한 곡들을 중심으로 무대를 구성했다. 라이브 보컬과 안무를 함께 선보였으며, 공연 중간에는 관객들과 대화를 나누며 소통했다.NCT와 WayV 멤버로 활동해 온 텐은 솔로 음반과 공연을 통해서도 자신의 음악을 선보여 왔다. 이번 미국 투어는 텐이 솔로 아티스트로서 현지 팬들과 직접 만나는 첫 쇼케이스 투어라는 점에서 의미가 있다.텐은 공연을 통해 향후 신곡 발매와 월드투어 계획도 알렸다. 다만 새 음악의 발매 시기와 월드투어의 구체적인 일정은 아직 공개되지 않았다.오는 21일에는 중국 상하이에서 데뷔 10주년 기념 콘서트를 개최한다. 미국 쇼케이스 투어를 마친 뒤에도 해외 공연을 이어가며 팬들과 만날 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr