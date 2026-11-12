정민현은 앞서 '나솔사계' 13기에 국화로 출연했다. / 사진=정민현 SNS

'계약결혼' 최정현이 가상 아내 정민현의 동의 없이 개인 카메라를 설치해 촬영한 사실이 알려지면서 논란이 일었다. / 사진=유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 영상 캡처

이하 정민현 SNS 글 전문

'계약결혼'에 출연한 정민현이 가상결혼 상대 최정현의 '몰래카메라 논란'에 대한 심경을 밝혔다. 최정현과 정민현은 앞서 각각 '나는 솔로' 32기 영수와 '나솔사계' 13기 국화로 출연해 얼굴을 알렸다.정민현은 지난 10일 자신의 SNS를 통해 최정현이 동의 없이 카메라를 설치한 사실을 알게 됐을 때의 상황을 전했다. 그는 "1차 식사를 마치고 숙소에서 2차로 술을 마시던 중 갑작스럽게 그런 상황을 마주했다"며 "술을 마신 상태이기도 했고 너무 예상치 못한 일이라 순간적으로 상황을 정확히 파악하기 어려웠다"고 털어놨다.갑작스러운 상황에 제대로 대처하기도 어려웠다고 했다. 정민현은 "당황스럽고 수치스러운 마음에 대응하긴 했지만 결국 방으로 들어갔다"고 말했다. 당시 자신이 직접 목격한 것 외에는 어떤 일이 있었는지 알지 못했다고도 덧붙였다.이어 방송을 본 뒤에야 자신이 몰랐던 사실을 알게 됐다고 밝혔다. 그는 "방송을 통해서야 그 전날 카메라를 설치했던 과정과 상대방의 속마음까지 처음 알게 됐다"며 "내가 알지 못했던 장면들을 뒤늦게 확인하면서 더욱 충격을 받았다"고 전했다.정민현은 자신의 대처가 아쉬웠다고도 했다. 그는 "그때 조금 더 단호하게 대응하지 못했던 것이 지금도 너무 아쉽고 속상하다"면서도 "당시에는 계약 기간도 남아 있었고 상대방을 조금 더 이해해 보려는 마음도 있었다"고 설명했다.다만 이를 촬영에 동의한 것으로 받아들여서는 안 된다는 입장이다. 정민현은 "그렇다고 내가 그 상황을 아무렇지 않게 받아들였거나 동의했던 것은 결코 아니다"고 강조했다.방송 이후에도 정민현은 심적으로 힘든 시간을 보내고 있다고 전했다. 그는 "방송을 보면서 나 역시 당시의 상황을 다시 마주하고 있어 마음이 많이 힘들다"며 "내 입장을 이해해 주고 응원해 줘서 정말 감사하다"고 글을 마무리했다.앞서 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼' 6회에서는 최정현이 정민현의 동의 없이 두 사람이 함께 사용하는 거실에 개인 카메라를 설치한 사실이 드러나 논란이 됐다. 해당 카메라는 휴대전화로 촬영 화면을 실시간 확인하고 원격으로 조작할 수 있는 제품이었다.최정현은 정민현과 대화하던 중 휴대전화로 촬영 화면을 확인하고 카메라 각도를 바꾸려다 설치 사실을 들켰다. 이에 정민현이 불쾌감을 나타내자 최정현은 "기념을 위해 찍었다", "나중에 지우라면 지우겠다"고 해명했다. 그러나 "되게 민감하시다"는 발언까지 하면서 시청자들의 비판을 받았다.논란은 최정현의 행동뿐 아니라 이를 다룬 방송의 태도로도 번졌다. 일부 스튜디오 출연진이 몰래카메라 설치를 깜짝 이벤트나 결혼식 영상 준비 과정으로 받아들인 데다, 제작진 역시 해당 상황을 가볍게 다뤘다는 지적이 이어졌다.'계약결혼'은 '나는 솔로'를 연출한 남규홍 PD가 새롭게 선보인 연애 예능이다. 결혼을 희망하는 남녀가 계약을 맺고 가상의 부부로 생활하는 과정을 담고 있다.다들 따뜻한 말씀 정말 감사합니다.당시에는 1차 식사를 마치고 숙소에서 2차로 술을 마시던 중 갑작스럽게 그런 상황을 마주하게 됐습니다. 술을 마신 상태이기도 했고, 너무 예상치 못한 일이라 순간적으로 상황을 정확히 파악하기 어려웠습니다. 당황스럽고 수치스러운 마음에 대응하긴 했지만 결국 방으로 들어갔습니다.무엇보다 당시에는 제가 직접 목격한 상황 외에 어떤 일이 있었는지 전혀 알지 못했습니다. 방송을 통해서야 그 전날 카메라를 설치했던 과정과 상대방의 속마음까지 처음 알게 됐고, 제가 알지 못했던 장면들을 뒤늦게 확인하면서 더욱 충격을 받았습니다.그때 조금 더 단호하게 대응하지 못했던 것이 지금도 너무 아쉽고 속상합니다. 하지만 당시에는 계약 기간도 남아 있었고, 상대방을 조금 더 이해해 보려는 마음도 있었습니다.그렇다고 제가 그 상황을 아무렇지 않게 받아들였거나 동의했던 것은 결코 아닙니다.방송을 보면서 저 역시 당시의 상황을 다시 마주하고 있어 마음이 많이 힘들지만, 이렇게 제 입장을 이해해 주시고 응원해 주셔서 정말 감사합니다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr