박지현이 발라더로 변신한다./사진제공=MBC

박지현이 발라더로 변신한다./사진제공=MBC

박지현의 ‘행사프린스’ 모습이 공개된다. 부산에서 열린 ‘MBC 대학가요제’의 축하 무대에 오른 그는 ‘트로트 왕자’가 아닌 ‘감성 발라더’로 변신한다고 해 이모이 쏠린다.오는 13일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 부산에 뜬 ‘행사프린스’ 박지현의 모습이 공개된다.공개된 사진 속에는 박지현이 무대 백스테이지에 잔뜩 긴장한 모습이 담겼다. 가을을 맞이해 ‘행사프린스의 성수기’를 보내고 있는 박지현은 이날 ‘부산-경주-부산’을 오가는 꽉 찬 스케줄을 소화하고 있다고 밝힌다.마지막 스케줄로 부산에서 열린 ‘MBC 대학가요제’의 축하 무대를 준비하고 있는 박지현은 MC를 맡은 코드쿤스트를 발견하고 숨길 수 없는 미소로 반가움을 전한다. 이어 코드쿤스트의 애정 가득한 소개 멘트에 감동한다.든든한 형의 소개로 무대에 오른 박지현은 트로트가 아닌 감성 발라드로 무대를 꾸며 모두를 깜짝 놀라게 한다. 코드쿤스트도 동생의 반전 무대에 놀라 눈을 떼지 못한다.그런가 하면 박지현이 ‘행사프린스’의 스케줄을 마치고 ‘모텔프린스’ 모드가 된 모습도 공개된다. 익숙하게 자신만의 시간을 보내며 휴식을 취하던 박지현은 “가만히 있으면 바뀌는 건 없다”라며 벌떡 일어서 이전과 다른 색다른 도전에 나선다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr