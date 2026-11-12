박진영이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

박진영이 공식 행사에 참석해 볼콕 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

박진영이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 박진영이 김고은, 박보영에 이어 김유정과 호흡을 맞추며 연이어 흥행작에 이름을 올리고 있다. 여성 주인공을 중심으로 전개되는 작품에서 상대 배우와 안정적인 호흡을 보여주며 입지를 넓혀온 그는 현재 방송 중인 '100일의 거짓말'에서도 활약하고 있다. 다만 자신이 이야기의 중심에 선 일부 작품에서는 기대만큼의 흥행 성적을 거두지 못했다. 연기 데뷔 15년 차를 맞은 박진영이 다양한 작품에서 쌓은 경험을 바탕으로 주연 배우로서의 경쟁력을 더욱 확고히 할 수 있을지 관심이 쏠린다.그룹 갓세븐 멤버로 활동해 온 박진영은 2012년 KBS2 '드림하이2'로 연기를 시작했다. 이후 꾸준히 작품에 출연하며 배우로서 경력을 쌓았지만, 초기 주연작의 흥행 성적은 아쉬웠다. 2019년 신예은과 호흡을 맞춘 tvN '사이코메트리 그녀석'에서는 주인공 이안 역을 맡아 극을 이끌었으나, 시청률은 2%대를 오가며 뚜렷한 상승세를 보이지 못했다.배우로서 존재감을 넓힌 계기는 김고은이 주연한 '유미의 세포들'이었다. 박진영은 2021년 시즌1에서 유바비 역으로 등장했고, 이듬해 시즌2에서는 김고은과 본격적인 로맨스를 펼쳤다. 다정한 남자친구부터 관계의 변화 속에서 갈등하는 연인까지 다양한 감정선을 소화했다. 김고은과의 호흡을 바탕으로 로맨스 장르에서 강점을 보여주며 시청자들에게 눈도장을 찍었다.지난해 방송된 tvN '미지의 서울'에서도 이러한 강점이 이어졌다. 박보영이 1인 2역을 맡아 이야기를 이끄는 가운데, 박진영은 상대역 이호수로 분해 극의 감정선을 함께 완성했다. 상대를 향한 애정과 내면의 상처를 절제된 연기로 표현하며 호평받았다. 작품의 중심에 선 박보영과 자연스러운 호흡을 보여줬다는 점에서도 의미가 있었다.현재 방송 중인 tvN '100일의 거짓말'에서는 김유정과 함께 극의 주요 서사를 책임지고 있다. 박진영은 조선총독부 엘리트 통역관 김태웅 역을 맡아 처음으로 일본어 연기에 도전했다. 조선인으로 태어났지만 일본인으로 살아온 인물의 복잡한 처지와 이가경(김유정 분)을 향한 감정을 표현하며 기존 로맨스 연기와는 다른 모습을 보여주고 있다.작품의 흥행 성적도 상승세다. 지난달 10일 시청률 5.3%로 출발한 '100일의 거짓말'은 지난 8일 방송된 10회에서 닐슨코리아 유료플랫폼 전국 가구 기준 10.7%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 첫 방송보다 5.4%포인트 상승한 수치다. 박진영 역시 김유정과의 로맨스뿐 아니라 인물의 정체성과 갈등을 중심으로 한 서사를 이끌며 작품의 흥행에 힘을 보태고 있다.세 작품은 여성 인물이 이야기의 중심에 있다는 공통점이 있다. '유미의 세포들'은 유미의 연애와 성장을, '미지의 서울'은 쌍둥이 자매의 삶을, '100일의 거짓말'은 밀정으로 잠입한 여성의 이야기를 주요 축으로 삼는다. 박진영은 각 작품에서 상대 배우와의 호흡을 바탕으로 인물의 감정과 관계를 설득력 있게 표현했다. 특히 '100일의 거짓말'에서는 로맨스 상대역을 넘어 극의 긴장감을 높이는 주요 인물로 활약하며 연기 영역을 넓히고 있다.반면 박진영이 서사의 중심에 나섰던 일부 작품의 흥행 성적은 상대적으로 아쉬웠다. 지난해 노정의와 공동 주연을 맡은 채널A '마녀'는 첫 방송에서 2.4%를 기록하며 채널A 역대 드라마 첫 회 최고 시청률로 출발했다. 그러나 이후 시청률이 등락을 거듭했고, 최종회는 2.6%로 막을 내렸다. 올해 김민주와 호흡을 맞춘 JTBC '샤이닝' 역시 첫 회 2.1%로 출발한 뒤 시청률이 하락하면서 기대만큼의 대중적 성과를 거두지는 못했다.물론 작품의 흥행 성적을 배우 개인의 경쟁력과 동일시할 수는 없다. 방송사와 편성 시간, 장르, 대본과 연출 등 여러 요인이 시청률에 영향을 미친다. 특히 '유미의 세포들'처럼 OTT를 중심으로 소비되는 작품과 지상파·케이블 드라마를 시청률만으로 직접 비교하는 데도 한계가 있다. 다만 박진영이 상대 배우와의 호흡에서 꾸준히 좋은 평가를 받아온 만큼, 이러한 강점을 자신이 극을 주도하는 작품에서도 지속적으로 보여줄 수 있을지가 앞으로의 관심사다.박진영은 데뷔 이후 로맨스부터 미스터리, 시대극까지 다양한 장르를 경험하며 배우로서 활동 영역을 넓혀왔다. 특히 '100일의 거짓말'에서는 기존의 부드러운 로맨스 상대역에서 한발 나아가 복합적인 내면을 지닌 인물을 연기하고 있다. 연기 데뷔 15년 차를 맞은 그에게 필요한 것은 새로운 수식어보다 다양한 작품에서 쌓은 강점을 흥행 성과로도 연결하는 일이다. 김고은, 박보영, 김유정과 함께 성과를 거둔 박진영이 앞으로 자신의 이름을 앞세운 작품에서도 존재감을 입증할 수 있을지 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr