개그맨 임혁필의 차녀 임혜인이 '내 새끼의 연애3'에 출연했다. / 사진=유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

출연진이 임혜인의 빼어난 외모에 놀라움을 감추지 못했다. / 사진=유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

개그맨 임혁필의 딸 임혜인이 뛰어난 미모로 출연진의 감탄을 자아냈다.지난 11일 첫 방송된 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애3'(이하 '내새연3')에서는 출연자들이 처음 만나 서로를 알아가는 모습이 그려졌다. 이날 방송에는 이종혁의 아들 이준수, 전희철의 딸 전지우 등이 출연했다.임혜인이 등장하자 스튜디오에 있던 아빠들은 누구의 딸인지 궁금해했다. 이에 임혁필은 "제 딸이다"고 소개했고 출연진은 임혜인의 외모에 감탄했다. 특히 김성주는 "혁필아! 진짜야?"라며 놀라움을 드러냈다.임혜인은 자신을 밝고 털털한 성격의 소유자라고 소개했다. 그는 "친구들 앞에서는 우왁스럽고 괄괄한 편"이라며 "너무 털털해서 친구들이 아저씨 같다는 말을 많이 한다"고 밝혔다.연애에 대한 생각도 전했다. 임혜인은 최근 혼자 보내는 시간이 많아지면서 남자친구가 있었으면 좋겠다는 생각을 자주 한다고 털어놨다. 이어 "짧은 시간 안에 마음을 표현해야 하는 만큼 상대에게 적극적으로 다가가겠다"며 자신의 연애관을 설명했다.한편 임혁필은 2002년 박정애 씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 임혜인은 둘째 딸이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr