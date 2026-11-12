배우 차예련은 지난 9월 자신의 SNS를 통해 남편 주상욱, 딸과 함께 촬영한 가족 화보를 공개했다. / 사진=차예련 SNS, 하퍼스 바자

배우 차예련이 학교폭력 의혹을 부인한 가운데, 딸의 얼굴을 처음 공개했던 유튜브 영상이 채널에서 사라졌다. 해당 콘텐츠는 약 160만 회의 조회수를 기록하며 관심을 모은 바 있다.12일 차예련의 유튜브 채널 '차장금 차예련'에서는 지난 9월 24일 공개된 '주차부부 유전자 몰빵한 딸 최초 공개! 결혼 10년 만에 첫 가족화보 촬영'이라는 제목의 영상을 찾아볼 수 없는 상태다. 해당 영상은 삭제됐거나 비공개로 전환된 것으로 보인다.영상에는 차예련과 남편 주상욱이 딸과 함께 가족 화보를 촬영하는 모습이 담겼다. 특히 그동안 공개되지 않았던 딸의 얼굴이 처음으로 등장해 화제를 모았다.차예련이 학교폭력 의혹을 부인한 상황에서 가족 영상까지 사라지면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 앞서 유튜브 채널 제작진은 관련 논란으로 악성 댓글이 이어지자 일부 영상의 공개를 중단하고 댓글창을 닫겠다고 밝힌 바 있다. 다만 해당 가족 영상이 정확히 언제 삭제 또는 비공개 처리됐는지는 확인되지 않았다.차예련의 학교폭력 의혹은 지난달 28일 온라인 커뮤니티에 올라온 폭로 글에서 시작됐다. 작성자는 중학교 시절 1985년생 여배우에게 폭행과 괴롭힘을 당했으며 뺨을 맞아 고막까지 손상됐다고 주장했다. 이후 일부 누리꾼들이 출생 연도와 학력 등을 근거로 차예련을 지목했지만 소속사 HB엔터테인먼트는 "사실무근"이라며 반박했다.현재 최초 폭로자가 올린 글은 지난 2일 정보통신망법에 따른 임시조치로 접근이 제한된 상태다. 다만 이는 게시물의 진위가 확인됐다는 의미는 아니다.이후 논란이 계속되자 소속사는 지난 4일 추가 입장을 내고 의혹을 재차 부인했다. 아울러 허위사실 유포와 가족을 향한 인신공격에 대해서는 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr