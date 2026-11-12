오브더블루 / 사진=JYP엔터테인먼트

오브더블루 / 사진=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트 신인 보이그룹 오브더블루(oftheblue)가 내년 1월 정식 데뷔한다.JYP엔터테인먼트 아티스트 본부 SQU4D(스쿼드)는 12일 정오 공식 SNS를 통해 오브더블루가 내년 1월 11일 첫 번째 미니앨범 'out of the blue'(아웃 오브 더 블루)를 발매한다고 밝혔다.정식 데뷔를 앞두고 오프라인 행사도 마련했다. 오브더블루는 오는 25일까지 서울 성수동 쎈느(Scène)에서 팝업스토어를 운영한다. 현장에서는 그룹 로고와 프로모션 웹사이트에 등장한 문구 'EVERYTHING GOOD COMES OUT OF THE BLUE'(에브리싱 굿 컴스 아웃 오브 더 블루)를 활용한 상품을 선보인다.오브더블루는 지난 11일 프리 데뷔곡 '풍선인간'을 발표하며 정식 데뷔에 앞서 음악을 선보였다. 멤버들이 직접 곡 작업에 참여한 '풍선인간'은 힘든 하루를 마친 뒤 복잡한 생각을 내려놓고 쉬고 싶은 마음을 표현한 곡이다. 구름 위에 누워 있는 듯한 기분을 편안한 분위기의 음악으로 풀어냈다. 곡 공개 이후 그룹명 '오브더블루'와 노래 제목 '풍선인간'은 X(옛 트위터) 한국 실시간 트렌드에 올랐다.멤버들은 선공개곡 발매를 기념해 공식 유튜브 채널에서 음성 라이브 방송을 진행했다. 이들은 "저희의 첫 음원 '풍선인간'이 공개됐다. 솔직히 아직 실감이 안 난다. 열심히 준비한 음악을 세상에 낼 수 있고 여러분께 들려드릴 수 있는 게 신기하고 너무 설렌다. 떨리지만 앞으로 좋은 음악과 다양한 모습으로 찾아뵙겠다. 기대 많이 해주시고 주변에도 조금씩 알려주길 바란다"라고 소감을 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr