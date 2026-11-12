가수 임창정의 아내가 노래방에서 열창하고 있다. / 사진=서하얀 SNS

가수 임창정의 아내 서하얀이 반전 노래 실력을 보여줬다.서하얀은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "형아 커트 기다리는 동안 바로 옆 코인 노래방에서 기다리기"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 서하얀이 넷째 아들과 함께 노래방에서 남매 듀오 악동뮤지션의 곡 '기쁨, 슬픔, 아름다운 마음'을 부르고 있는 모습. 서하얀은 "엄마도 한 곡 부르라길래 생각나는 노래가 없어서 의식의 흐름으로 불렀다"고 설명했다.특히 서하얀은 따뜻한 목소리로 잔잔하게 가사를 전달해 매력을 더했다. 트로트 가수 송가인이 '좋아요'를 누르며 반응했고, 남편 임창정은 "내 앞에서만 불러주기로 했잖아...!!"라는 댓글을 남기며 사랑꾼 면모를 보여줬다.한편 서하얀은 1991년생으로 올해 36세다. 2017년 임창정과 결혼했으며, 슬하에 다섯 아들을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr