"의자왕 이런 기분인가"…인기남 되고 우쭐하더니 결국 지적 받았다 "거만해" ('나솔사계')

'나는 SOLO' 1기 영호가 네 번째 연애 도전 끝에 여성 출연자의 선택을 받았다. 반면 14기 광수는 여성들의 관심을 독차지한 뒤 자신감 넘치는 태도를 보여 MC 데프콘의 지적을 받았다.12일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 '글로벌 특집'에 출연한 경력직 솔로남들이 외국인 여성들과 두 번째 데이트를 즐기는 모습이 그려진다.이날 1기 영호는 한 여성의 선택을 받으며 '0표남'에서 벗어난다. 그는 데이트에서 결혼관과 2세 계획 등 진지한 이야기를 꺼낸다. 상대 여성이 "저랑 비슷하다"라고 공감하자 영호는 "아주 좋네요"라며 만족스러운 반응을 보인다.이를 지켜보던 MC 정혜성은 "대화를 잘 이끌어가고 있다. (앞으로) 버터 눈빛만 장착 안 하시면 될 것 같다"며 영호를 응원한다.영호는 제작진과의 인터뷰에서도 "성격이 저랑 잘 맞는다"며 데이트 상대에 대한 호감을 나타낸다. 이후 식사 자리에서는 상대 여성을 향해 "당신의 눈동자에 건배!"라고 말하며 적극적으로 마음을 표현한다.영호의 느끼한 멘트에 MC 경리는 "저런 건 하지 말라고 했잖아요!"라며 질색한다. 반면 데프콘은 "여유가 있네"라며 영호의 달라진 모습에 긍정적인 반응을 보인다.한편 14기 광수는 두 번째 데이트 선택에서도 여러 여성의 선택을 받으며 인기남의 자리를 지킨다. 그는 제작진과의 인터뷰에서 "의자왕이 이런 기분일까? 세상을 다 가진 것 같다"고 말하며 자신감을 표한다. 광수의 태도를 본 데프콘은 "많이 거만해졌네"라고 지적해 웃음을 자아낸다.이후 광수는 여러 여성과 함께하는 '다대일 데이트'에 나선다. 그는 특정 여성 한 명에게 마음을 표현하기보다 여러 사람에게 가능성을 열어두는 모습을 보인다. 급기야 한 여성에게 "저랑 사랑하고 싶어요?"라고 묻는 등 거침없는 발언을 이어간다.영호가 오랜 연애 도전 끝에 새로운 인연을 만날 수 있을지, 광수의 자신감 넘치는 태도가 여성 출연자들에게 어떤 반응을 얻을지 관심이 쏠린다.'나솔사계'는 12일 오후 10시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr