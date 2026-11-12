하지원이 유니세프 한국위원회의 새 캠페인에 참여했다. / 사진=텐아시아DB

하지원이 유니세프 한국위원회의 캠페인에 참여했다. / 사진제공=유니세프 한국위원회

배우 하지원이 유니세프 한국위원회의 TV 캠페인에 재능기부로 참여했다.하지원이 참여한 유니세프 한국위원회의 새 캠페인 '생명을 살리는 지원'은 지난 11일부터 주요 TV 채널에서 방영되고 있다. 이번 캠페인은 분쟁과 심각한 영양실조로 생존에 어려움을 겪는 전 세계 어린이들의 상황을 알리고, 구호 물품과 기초 의료 서비스 등의 지원을 독려하기 위해 마련됐다. 하지원은 캠페인 영상에 얼굴과 목소리를 더했다.하지원은 "사회와 환경에 의해 위험에 빠진 어린이들의 현실을 접하며, 무엇이라도 돕고 싶은 마음에 재능기부를 결심하게 됐다"고 참여 이유를 밝혔다. 이어 "이번 캠페인을 통해 더 많은 어린이들에게 실질적인 지원이 이뤄져, 아이들이 끝까지 희망을 잃지 않을 수 있으면 좋겠다"고 말했다.하지원은 그동안 어린이와 소외 계층을 위한 기부 활동에 꾸준히 참여해 왔다. 과거 뮤직비디오 출연료 전액을 서울대 어린이병원에 전달해 구순구개열 환아들의 수술비를 지원했다. 저소득층과 난치병 환아들의 진료비 지원을 위한 '블루밴드 캠페인'에도 동참했다.직접 출간한 에세이집의 인세 전액을 연세대학교 세브란스병원에 기부해 소아·어린이 환자들의 치료비로 사용하도록 했다. 이 밖에도 장애 예술가들을 위한 전시 티켓 1천 장을 기부하는 등 지원 활동을 이어왔다.하지원이 참여한 '생명을 살리는 지원' 캠페인은 주요 TV 채널을 통해 확인할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr