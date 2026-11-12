방송인 전현무(49)가 일본 여행에 동행한 배우 강미나(26)에게 일본 진출을 권유하는 듯한 조언을 건넨다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 전현무(49)가 일본 여행에 동행한 배우 강미나(26)에게 일본 진출을 권유하는 듯한 조언을 건넨다./ 사진 제공=MBN ‘디스이즈 현무로드’

방송인 전현무(49)가 일본 여행에 동행한 배우 강미나(26)에게 일본 진출을 권유하는 듯한 조언을 건넨다.오는 15일 방송되는 MBN 예능 '디스이즈 현무로드' 9회에서는 전현무와 이준이 새로운 여행 친구 강미나와 함께 일본 오카야마현 구라시키로 떠나는 모습이 공개된다.이날 전현무와 이준은 공항에서 만나 여행을 시작한다. 이준은 지나가던 승무원들의 사진 촬영 요청을 받으며 인기를 실감한다. 그러나 전현무의 시선을 사로잡은 건 이준의 옷차림이다. 앞서 베트남 다낭 여행에서 구매했던 옷을 다시 입고 나타난 것. 이준은 "이거 계속 잠옷으로 입다가 바로 나왔다"고 털어놔 웃음을 자아낸다.일본 구라시키에 도착한 두 사람은 강미나와 합류한다. 세 사람은 일본의 옛 거리 풍경이 남아 있는 미관지구를 둘러보며 본격적인 소도시 여행에 나선다. 강미나는 아기자기한 상점들을 구경하다 "지브리 영화에 나올 것 같은 곳"이라며 만족감을 드러낸다. 반면 이준은 마음에 드는 옷을 발견하고도 가격표를 확인한 뒤 "나한텐 과분하다"며 구매를 포기한다.여행 도중 예상치 못한 만남도 이뤄진다. 세 사람이 크로켓 대회에서 금상을 받은 맛집을 찾아 음식을 맛보던 중, 낯선 남성 세 명이 다가와 "어? 선배님, 안녕하세요"라고 인사한다.알고 보니 이들은 한국의 유명 아이돌 그룹 멤버들이다. 일본 소도시에서 뜻밖의 후배들을 마주친 이준은 "일본 와서 한국사람을 처음 봤는데 그게 너희라니"라며 놀라움을 감추지 못한다. 이들의 정체는 본방송에서 공개될 예정이다.이후 세 사람은 나룻배를 타고 구라시키의 풍경을 감상한다. 일본어로 진행되는 가이드의 설명에 이준은 "진짜 일본어 모르겠다"며 난감해한다. 강미나 역시 "저도 일본어 딱 하나 안다"고 밝힌 뒤 자신이 아는 일본어를 선보인다.이를 지켜보던 전현무는 강미나에게 "미나는 일어 공부하면 좋을 것 같다. 일본 사람들이 딱 좋아하는 이미지다"라고 말한다. 전현무의 예상치 못한 조언과 함께 세 사람의 여행에서 어떤 이야기가 펼쳐질지 관심이 쏠린다.한편 '디스이즈 현무로드'는 매주 일요일 오후 10시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr