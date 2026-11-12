이지현이 두 자녀를 위해 이직을 결정했다. / 사진='현생모드 퀸지현' 유튜브 캡처

이지현이 두 자녀를 위해 이직을 결정했다. / 사진='현생모드 퀸지현' 유튜브 캡처

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 두 자녀를 위해 미용실을 옮기기로 결정한 가운데 최근 싱글맘의 사연을 듣고 눈물을 흘린 모습도 재조명되고 있다.이지현은 지난 10일 자신의 SNS를 통해 기존에 근무하던 미용실을 떠나 집 근처로 이직한다고 밝혔다. 그는 그동안 함께 일했던 동료들에게 감사 인사를 전하면서도 자녀들을 돌보기 위해 이 같은 결정을 내렸다고 설명했다.이지현은 기존 미용실에 어느 정도 적응해 계속 근무하고 싶었지만, 아이들에게 크고 작은 문제가 끊이지 않았다고 털어놨다. 특히 아이들이 번갈아 아프거나 집에 혼자 있는 시간이 길어지면서 미안함이 커졌다고 말했다. 딸이 넘어져 네 바늘을 꿰매야 할 정도로 다쳤을 때 혼자 병원에 가야 하는 상황까지 생겼다. 이지현은 "가슴이 미어지도록 아팠다"고 고백했다.이어 아이들을 위해 열심히 일하면서도 정작 엄마가 필요한 순간 곁에 있어 주지 못하는 현실에 속상함을 느꼈다고 언급했다. 결국 그는 자녀들이 필요할 때 곧바로 달려갈 수 있도록 집에서 5분 거리에 있는 미용실로 옮기기로 했다. 새로운 미용실에서는 모델 작업을 중심으로 활동할 계획이다.이지현은 최근 유튜브를 통해 싱글맘의 일상을 보여주고 있다. 싱글맘의 사연을 직접 받아 조언하는 코너에서는 이혼 후 친정에서 아들을 데려가 몇 년째 아이를 만나지 못하고 있다는 사연이 소개됐다. 이에 이지현은 "부모가 자식을 못 만나게 하는 법은 없다"며 안타까워했다.사연자는 아이의 양육비와 생활비를 마련하기 위해 직장에만 머물 수 없어 사업을 준비하고 있다고 털어놨다. 이에 이지현은 "아이 생각해서 돈 벌려고 하는 거다"라며 마음 아파했다. 또 "아이를 못 보는 건 말이 안 된다"라며 "그 아이한테는 세상의 우주가 엄마다"라고 강조했다.이어 "정기적으로 아이를 만나면 아이는 그 시간을 행복해한다. 엄마는 그 시간을 위해서 일주일을 또 열심히 산다"고 말했다. 또 "아이가 살아가면서 세상의 전부인 엄마를 보는 시간이고 엄마가 사는 이유다. 우리가 사는 힘이자 원동력"이라며 눈물을 흘렸다. 그러면서 "더 이상 아이가 엄마를 보고 싶게 하지 마라"고 덧붙였다.이지현은 2016년과 2020년 두 차례 이혼한 뒤 1남 1녀를 홀로 양육하고 있다. 지난해 미용사 국가자격증 시험에 여덟 번째 도전 만에 합격해 헤어 디자이너로 새로운 활동을 시작했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr