엑스러브가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진제공=MBC

엑스러브가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진제공=MBC

그룹 엑스러브(XLOV)가 '전지적 참견 시점'에 출연해 데뷔 2년 차에 해외 공연 4000석을 매진시킨 근황을 전한다.오는 14일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 424회에는 K팝 최초의 젠더프리 그룹 엑스러브가 출연한다. 성별에 구애받지 않는 콘셉트를 내세운 이들은 음악방송 무대에 오르기까지의 준비 과정을 공개할 예정이다.이날 엑스러브의 음악방송 대기실에는 형형색색의 가발과 속눈썹, 컬러 렌즈, 액세서리 등이 가득하다. 멤버들은 긴 네일팁까지 착용하며 무대 콘셉트에 맞춰 변신한다. 3분 남짓한 무대를 완성하기 위해 헤어와 메이크업에만 6시간을 투자한다는 설명이다.특히 팀의 리더 우무티가 무대 콘셉트 전반을 직접 기획한다는 사실도 공개된다. 우무티는 멤버 섭외부터 팀 로고, 앨범 방향성, 뮤직비디오와 세계관 구성까지 참여하고 있다고. 이날 방송에서는 그가 직접 그린 멤버들의 헤어 및 메이크업 시안도 소개된다.우무티는 "안갯속의 요괴", "물 같은 눈빛" 등 구체적인 표현을 사용하며 멤버들의 스타일링을 지휘한다. 작은 부분까지 직접 확인하는 그의 모습에 스튜디오 출연진들도 놀라움을 표했다는 후문이다.엑스러브의 해외 활동 성과도 소개된다. 이들은 K팝 아이돌 최초로 아이슬란드에서 단독 공연을 개최해 전석 매진을 기록했다. 이어 4000석 규모의 유럽 공연도 매진시키며 데뷔 2년 차에 해외 팬덤을 넓혀가고 있다.음악방송 대기실에서는 그룹 아일릿(ILLIT)과의 만남도 이뤄진다. 인사를 위해 엑스러브를 찾아온 아일릿 멤버들은 짐승의 발톱을 연상시키는 독특한 네일팁을 보고 놀라움을 감추지 못한다.특히 평소 화장품에 관심이 많은 것으로 알려진 원희는 엑스러브 멤버들과 뷰티 관련 이야기를 나누며 화기애애한 분위기를 만든다. 서로 다른 콘셉트로 활동하는 두 그룹의 만남이 어떤 재미를 선사할지도 관전 포인트다.'전지적 참견 시점'은 14일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr