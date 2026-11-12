이재아가 '내 새끼의 연애3'에 출연했다. / 사진='내 새끼의 연애3' 방송 화면 캡처

이재아가 테니스 선수에서 골프 선수로 전향한 이유를 밝혓다. / 사진='내 새끼의 연애3' 방송 화면 캡처

축구선수 이동국의 딸 이재아가 '내 새끼의 연애3'에서 테니스에서 골프로 전향한 이유를 밝혔다.지난 11일 첫 방송된 tvN STORY·E채널 예능 '내 새끼의 연애3'에서는 각양각색의 매력을 지닌 청춘 남녀들이 숙소에 입주하며 설레는 첫 만남을 갖는 모습이 그려졌다.이동국의 딸 이재아는 마지막 입주자로 등장했다. 이재아는 자신을 "전 테니스 선수이자 지금은 골프선수"라고 소개했다. 그는 테니스 선수 시절 전국 주니어 선수권 대회 우승 및 최연소 복식 본선 진출, 아시아 랭킹 1위까지 기록했던 화려한 이력을 언급했다.그러나 지속적인 부상으로 결국 테니스를 그만둬야 했다. 이재아는 "은퇴하고 싶어서 했던 건 아니었고 지속적인 부상과 수술 생활이 이어져서 어쩔 수 없이 하게 됐다"고 설명했다.그런데도 운동을 향한 열정은 식지 않았다. 이재아는 "나는 운동선수의 삶을 너무 사랑했던 사람"이라며 "자연스럽게 골프로 전향하게 된 것 같다"며 골프 선수가 된 근황을 밝혔다.이재아는 아침부터 밤까지 연습과 헬스장 루틴을 반복하다 보니 연애 경험이 많이 없다고 고백했다. 이어 "내 삶이 늘 운동선수 이재아의 삶으로 살았었는데 여기 와서는 여자 이재아로 살아가는 것"이라며 "이번 시간을 통해서 운동 말고 사랑을 찾을 수 있는 시간이 됐으면 좋겠다"고 다짐을 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr