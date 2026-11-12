'이종혁 子' 준수, 알고보니 모태솔로였다…'전희철 딸' ♥전지우와 쌍방 호감 ('내새연3')[종합]

이준수, 전지우가 첫인상에서 서로를 선택했다./사진제공=tvN STORY & E채널

tvN STORY & E채널 ‘내 새끼의 연애3’가 베일을 벗었다. 첫인상 쌍방 선택에 이어 이동국의 쌍둥이 딸 이재시가 ‘메기’로 등장하는 반전 엔딩도 펼쳐졌다.지난 11일 첫 방송된 tvN STORY, 티캐스트 E채널 예능 ‘내 새끼의 연애3’에서는 강원도 양양을 배경으로 청춘남녀 6인의 첫 만남과 첫인상 선택, 미니 데이트가 펼쳐졌다. 이날 스튜디오에는 MC 김성주를 필두로 배우 이종혁, 농구감독 전희철, 전 축구선수 이동국, 코미디언 임혁필, 배우 정희태와 최대철이 한자리에 모였다.시즌1에서 이탁수와 전수완이 최종 커플이 됐던 만큼, 동생들의 출연으로 다시 만난 이종혁과 전희철 사이에는 벌써부터 ‘겹사돈’ 가능성이 화두에 올랐다. 여기에 딸의 연애를 차마 지켜볼 자신이 없었다는 이동국부터 아들의 행동이 걱정된다며 시작부터 사과에 나선 정희태까지, 기대와 걱정이 교차하는 아빠들의 리액션이 웃음을 안겼다.가장 먼저 등장한 주인공은 이준수. 어린 시절 ‘10준수’의 사랑스러운 눈웃음은 그대로 간직한 채 키 194cm의 훤칠한 청년으로 성장한 그는 스스로를 ‘모태솔로’라고 소개하며 쌍방의 사랑을 경험하고 싶다는 바람을 전했다. 이어 숙소를 찾아온 전희철의 딸 전지우는 한국무용 전공자다운 남다른 비율과 청순한 미모로 시선을 사로잡았다. 이준수를 단번에 알아보고 내적 친밀감을 느낀 전지우와 달리 남다른 인연을 모르는 이준수는 그럼에도 전지우의 미모에 반해 “나오길 잘했다고 생각했다”는 솔직한 속마음을 밝혔다.이후 임혁필의 딸 임혜인, 정희태의 아들 정민재, 최대철의 아들 최상문이 차례로 등장했다. 청순한 외모와 달리 털털하고 밝은 성격의 임혜인, 낯을 가리지만 연애에는 적극적인 로맨틱보이 정민재, 자신감 넘치는 ‘인싸’로 분위기를 주도한 최상문까지 각기 다른 매력을 뽐냈다. 마지막으로 합류한 이동국의 딸 이재아는 운동선수로 살아온 일상에서 벗어나 사랑을 찾아보고 싶다는 진심을 전했다.이어 진행된 첫인상 선택은 시작부터 예측 불가였다. 최상문과 정민재가 모두 임혜인을 선택한 가운데, 첫인상 2표의 인기녀 임혜인은 최상문을 선택해 쌍방이 성사됐다. 이준수와 전지우는 서로를 지목하며 ‘겹사돈’ 가능성에 청신호를 켰다. 이재아는 외모 이상형으로 최상문을 꼽으면서도 몰라보게 달라진 옛 친구 이준수를 선택하는 반전을 일으켰다.이어진 1대 1 미니 데이트에서는 핑크빛 기류가 한층 짙어졌다. 장보기 팀에 먼저 지원한 이준수는 자신과 함께하고 싶은 사람이 누구인지 알아보려는 모솔답지 않은 전략을 밝혀 아빠들을 감탄케 했다. 이후 전지우와 단둘이 마트 데이트에선 용기를 내 첫인상 선택 결과를 물었고, 서로를 선택했다는 사실을 확인하며 수줍은 미소로 몽글몽글한 분위기를 형성했다. 게다가 전지우가 좋아하는 취향을 기억해 세심하게 챙기고, 카트를 함께 밀며 손이 닿을 듯 말 듯 가까워졌다.최상문과 임혜인의 디저트 데이트 역시 심상치 않았다. 직접 운전대를 잡은 최상문은 “절 긴장하게 만들다니, 대단하신데요?”라며 능청스러운 플러팅을 던졌고, 임혜인은 그를 빤히 바라보는 정적의 눈맞춤으로 화답했다. 반면 첫인상에서 서로를 어렵게 느꼈던 정민재와 이재아는 요리 데이트를 통해 반전을 맞았다. 능숙하게 요리하는 정민재가 멋있다는 이재아와, 그녀의 엉뚱한 모습이 귀여웠다는 정민재가 서로의 새로운 매력을 발견했다.청춘들의 비밀 공간인 ‘아지트’가 열리며 또 다른 전환점을 맞았다. 새로운 여성 입주자가 곧 도착한다는 문자가 날아든 동시에, 첫날부터 예상치 못한 ‘메기’가 등장한 것. 그리고 마침내 모습을 보인 메기의 정체는 이동국의 딸이자, 이재아의 쌍둥이 언니 이재시였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr