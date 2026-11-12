곽윤기가 '무쇠소녀단3'에 코치로 합류한다./사진제공=tvN

곽윤기가 '무쇠소녀단3'에 코치로 합류한다./사진제공=tvN

쇼트트랙을 소재로 한 두 예능 프로그램이 하루 차이로 출격하는 가운데, 양 방송사의 상반된 코치진 발탁 행보가 눈길을 끈다. 한국 국적을 포기하고 러시아로 귀화해 논란이 됐던 빅토르 안(한국명 안현수)을 내세운 TV조선과 달리, tvN '무쇠소녀단3'는 대한민국 쇼트트랙 간판 출신 곽윤기와 손을 잡았다.오는 26일 오후 8시 40분 첫 방송되는 tvN '무쇠소녀단3'는 배우 설인아, 금새록, 한지현, 연우의 쇼트트랙 도전기를 담는다. 이들의 금빛 레이스를 이끌 쇼트트랙 코치로는 전 국가대표 선수 곽윤기가 합류해 전폭적인 지원에 나선다.공개된 하이라이트 영상에는 곽윤기 코치의 지도 아래 빙판 위를 질주하는 멤버들의 모습이 담겼다. 시리즈 최고참이자 주장을 맡은 설인아를 필두로, 쇼트트랙 팬에서 직접 선수로 변신한 금새록, 지치지 않는 체력의 한지현, 반전 스피드를 뽐내는 연우까지 네 사람이 쇼트트랙 계주에 도전하며 하나의 팀으로 거듭나는 과정을 그린다.공교롭게도 하루 전인 오는 25일에는 TV조선 새 스포츠 예능 '스피드퀸'이 첫 방송을 앞두고 있다. '스피드퀸'은 올림픽 메달리스트와 전직 국가대표들이 다시 선발전에 도전하는 내용을 담은 프로그램으로, 코치진에 빅토르 안을 합류시켰다.2006년 토리노 동계올림픽 금메달 3관왕을 차지하며 한국 쇼트트랙을 이끌었던 빅토르 안은 2011년 한국 국적을 버리고 러시아로 귀화했으며, 2022년 베이징 동계올림픽에서는 중국 대표팀 코치로 활동했다. 국내 빙상계를 떠났던 그가 7년 만에 국내 예능 코치로 복귀한다는 소식이 전해지자 대중 사이에서는 곱지 않은 시선도 적지 않다.비슷한 시기 안방극장에 빙판 열기를 불어넣을 두 프로그램이 상반된 코치진 카드를 꺼내 든 가운데, 진정성 있는 도전을 내세운 '무쇠소녀단3'와 곽윤기 코치가 시청자들의 선택을 받을 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr