'양홍원의 육아일기' PD가 양홍원을 언팔한 것으로 알려졌다. / 사진='양홍원의 육아일기' 유튜브 캡처

'양홍원의 육아일기' PD가 양홍원을 언팔한 것으로 알려졌다. / 사진=SNS

불륜 의혹에 휩싸인 래퍼 양홍원이 아내 원현주와 서로 SNS 팔로우를 끊은 데 이어, 가족 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 연출한 PD도 양홍원의 팔로우를 취소한 것으로 알려졌다.지난 11일 기준 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 연출한 안준원 PD는 자신의 SNS에서 양홍원의 계정을 팔로우하지 않고 있다. 반면 양홍원의 아내 원현주와 '양홍원의 육아일기' 공식 계정은 여전히 팔로우하고 있댜. 다만 안 PD가 양홍원의 팔로우를 취소한 구체적인 이유는 알려지지 않았다.안 PD는 그동안 양홍원과 원현주 부부의 일상을 담은 '양홍원의 육아일기' 제작에 참여해 왔다. 해당 채널은 부부가 딸 루아를 키우는 모습을 중심으로 꾸며졌다. 제작진이 직접 육아를 돕는 등 가족과 가까이 지내는 모습도 공개되며 관심을 받았다.그러나 양홍원의 불륜 의혹이 불거진 이후 채널 운영은 사실상 중단된 상태다. 제작진은 출연자 보호를 이유로 댓글 기능을 제한했으며, 지난달 29일 공개할 예정이었던 결혼식 과정을 담은 영상도 게시하지 않았다. 이후 새로운 영상 역시 올라오지 않고 있다.양홍원은 지난달 18일 오랜 연인인 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2023년 혼인신고를 마쳤으며 이듬해 딸을 얻었다. 그러나 결혼식 닷새 만인 지난달 23일 양홍원이 결혼 전 다른 여성과 모텔에 동행했다는 주장이 제기되면서 불륜 의혹에 휩싸였다.당시 소속사 AP알케미는 양홍원이 해당 여성과 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 객실 안에서 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다. 또한 폭로자가 금전을 요구하며 협박했다고 주장하며 법적 대응에 나섰다. 이후 양홍원 측은 폭로자를 공갈, 스토킹처벌법 위반, 허위사실 적시 명예훼손 등의 혐의로 고소했다.논란 이후 양홍원과 원현주는 서로의 SNS 팔로우를 끊었다. 양홍원은 결혼식 사진을 삭제했으며 원현주 역시 기존 게시물을 모두 내렸다. 이 가운데 양홍원은 지난 10일 싱글 '오보'를 발매하고 활동을 이어가고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr