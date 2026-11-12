가수 서인영이 자신에게 가장 큰 안정감을 주는 사람으로 남자친구를 꼽으며 연애 중인 근황을 공개한다./ 사진=텐아시아 DB

가수 서인영이 자신에게 가장 큰 안정감을 주는 사람으로 남자친구를 꼽으며 연애 중인 근황을 공개한다./ 사진 = E채널

가수 서인영이 자신에게 가장 큰 안정감을 주는 사람으로 남자친구를 꼽으며 연애 중인 근황을 공개한다.12일 오후 9시 방송되는 티캐스트 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대' 7회에는 방송인 정형돈이 게스트로 출연해 서인영, 미미미누와 함께 현대인들이 겪는 다양한 불안에 관해 이야기한다.이날 서인영은 애착 유형에 관한 대화를 나누던 중 자신의 연애관을 밝힌다. 그는 가장 큰 안정감을 느끼게 해주는 사람으로 남자친구를 언급하며 오랜 시간 만남을 이어온 이유를 설명한다.연애 상대에 대한 확고한 기준도 공개한다. 서인영은 "회피형은 싫다"며 갈등을 피하려는 상대에 대한 불만을 드러낸다. 특히 다툼을 피하고 싶어 하는 남성과 사과를 원하는 여성의 입장을 두고 정형돈과 의견을 주고받는다. 이에 정형돈은 결혼 생활에서 느낀 점을 털어놓는다. 그는 "살다 보니 숨 쉬는 것 자체가 미안할 때도 있다"고 말해 현장을 웃음바다로 만든다.서인영과 정형돈의 과거 인연도 공개된다. 두 사람은 함께 무대에 올랐던 시절을 회상한다. 이 과정에서 정형돈은 당시 듀엣 무대에 얽힌 비하인드를 처음으로 털어놓으며 서인영을 놀라게 한다.이날 정형돈은 심리학에 관한 남다른 지식도 뽐낸다. '요즘 육아 금쪽같은 내 새끼'를 통해 오은영 박사와 오랜 시간 호흡을 맞춰온 그는 불안형과 회피형 등 애착 유형에 관한 설명은 물론 심리 검사 도구인 'MMPI'까지 언급한다.정형돈이 "나 너무 이렇게 전문적인 얘기해도 되나?"라고 너스레를 떨자 서인영은 "오빠 너무 전문적이야"라고 받아친다.방송 후반부에는 두 사람이 과거 불안으로 힘들었던 시절을 돌아본다. 특히 서인영은 "거의 8년을 잤다"고 고백하며 오랜 시간 힘든 시기를 보냈던 당시의 일상을 털어놓는다.이 밖에도 화장실에서 혼자 시간을 보내는 '화캉스', 전화 통화를 두려워하는 '콜포비아', 휴대전화가 없으면 불안해지는 '노모포비아' 등 다양한 불안 관련 현상과 해소법이 소개된다.앞서 서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했으나 결혼 7개월 만에 파경설에 휩싸였다. 당시 서인영은 남편으로부터 일방적으로 헤어지자는 말을 들었다고 밝히면서도 이혼 소송에 관해서는 직접 논의한 적이 없다고 설명했다. 이후 2024년 11월 합의 이혼을 공식 발표했다. 당시 소속사 측은 이혼 과정에서 귀책 사유와 관련한 문제는 없었으며 원만한 합의로 결혼 생활을 마무리했다고 밝혔다.이혼 후 서인영은 새로운 사랑을 시작했다. 지난 6월에는 6세 연상의 사업가 최지훈 엔피 대표와 결혼을 전제로 교제 중이라는 사실이 알려졌다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.한편 '서인영의 유행꼰대'는 매주 목요일 오후 9시 E채널에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr