'보스의 노골적 취향'이 첫 방송 시청률 1%대를 기록했다./사진제공=MBN

'보스의 노골적 취향'이 첫 방송 시청률 1%대를 기록했다./사진제공=MBN

배우 성훈의 안방극장 복귀작으로 기대를 모았던 '보스의 노골적 취향'이 1%대 저조한 시청률로 아쉬운 출발을 했다.지난 11일 첫 방송된 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 1회 시청률은 닐슨코리아 전국 기준 1.3%를 기록했다. '보스의 노골적 취향'은 완벽주의 보스 권도혁(성훈 분)과 당찬 취준생 이은채(오세영 분)의 사사건건 부딪히는 로맨스를 그린 작품이다.이날 방송에서는 진료실에서 가짜 의사와 환자로 엮인 두 사람의 황당한 첫 만남이 그려졌다. 형부 서진우(이충주 분)의 의사 가운을 입고 얼떨결에 진료를 보던 이은채의 사칭을 눈치챈 권도혁은 모르는 척 "내가 섹스 중독"이라며 엉뚱한 고백을 던져 이은채를 혼비백산하게 만들었다.두 사람의 악연은 면접장으로 이어졌다. 세헌그룹 면접관으로 앉아있던 권도혁은 도망치려던 이은채를 불러세운 뒤 "야한 거 좋아하나? 난 좋아하는데"라며 압박했다. 이에 이은채 역시 "안 뽑으면 될 것 아니냐"며 이력서를 던지듯 뛰쳐나갔다.이야기는 권도혁이 맡게 된 엔터테인먼트 회사의 AI 가수의 얼굴과 똑 닮은 인디밴드 보컬 '수'를 찾아 나서면서 전환점을 맞았다. 클럽 무대에 오른 '수'의 정체는 다름 아닌 이은채였다.권도혁은 다음 날 아침 일찍 클럽을 찾아 보컬의 연락처를 물었지만, ‘수’가 만남을 원치 않는다는 답만 듣게 됐다. 다시 공연장을 찾은 그는 대기실에서 달아나는 ‘수’를 쫓아갔지만, 화장실 앞에서 마주친 사람은 이은채였다. 이은채는 오히려 스토커냐고 따져 물은 뒤 그를 따돌렸다는 듯 웃으며 돌아섰지만, 그녀의 가방 밖으로 레드 드레스 자락까지 보이면서 권도혁의 의심은 깊어졌다.권도혁은 길을 걷던 이은채 옆으로 차를 몰아 천천히 따라붙었다. 왜 자꾸 따라다니냐는 이은채에게 그는 하나를 고르라며 “네가 예뻐서, 내가 너한테 반해서”라는 말로 묘한 설렘을 안겼다. 그러나 이내 권도혁은 “네가 나한테 거짓말해서”라는 말로 그녀를 은근슬쩍 떠봤다. 서진우에게 이은채에 대해 묻자 그녀가 자신의 처제이며 태윤그룹에 다닌다는 답을 들었다. 그러나 권도혁은 이은채가 태윤 홈쇼핑 콜센터의 계약직 직원이라는 사실을 확인하며 의심을 키웠다.방송 말미 권도혁은 '수'의 CD를 전량 구매한 뒤 대기실을 찾아 "이은채랑 친구라면서요"라며 서진우를 고소하겠다는 뜻을 전해 달라고 말했다. 그러고는 의미심장한 미소를 지어 이은채에 정체를 알게 된 건지 궁금증을 높였다.'보스의 노골적 취향' 2회는 12일 오후 10시 20분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr