배우 김혜윤이 변호사로 변신한다. / 사진제공=SBS

배우 김혜윤이 변호사로 변신한다. / 사진제공=SBS

배우 김혜윤이 변호사로 변신한다. '어쩌다 발견한 하루', '선재 업고 튀어' 등에서 학생 역할로 사랑받았던 그는 신작 '굿파트너2'에서 데뷔 후 처음으로 법조인 캐릭터를 맡아 한층 성숙한 모습을 선보인다.김혜윤은 오는 20일 첫 방송 되는 SBS 새 금토 드라마 '굿파트너2'에서 5년 차 변호사 강혜성 역을 맡는다. 최고 시청률 17.7%를 기록했던 '굿파트너'의 후속 시즌으로, 스타 변호사 차은경(장나라 분)이 이혼 전문 로펌 '리봄'을 개업한 뒤 새로운 동료들과 사건을 해결하는 과정을 그린다.극 중 강혜성은 민·형사 사건에서 잇따라 승소하며 실력을 인정받은 경력직 변호사다. 뛰어난 순발력과 집요한 성격을 지녔으며, 특히 이혼 사건에 관심이 많은 인물이다. 차은경을 만나 이혼 전문 변호사로 성장하는 과정이 주요 이야기로 펼쳐진다.김혜윤은 이번 작품을 통해 기존의 발랄하고 사랑스러운 이미지와 다른 모습을 보여줄 예정이다. 학생 역할에서 벗어나 슈트를 갖춰 입은 전문직 여성으로 변신한 그는 법정 안팎에서 사건을 파헤치는 당찬 변호사의 면모를 그린다.장나라와의 호흡도 관전 요소다. 노련하고 냉철한 대표 변호사 차은경과 열정적인 경력직 변호사 강혜성은 서로 다른 업무 방식으로 갈등을 겪으면서도 사건을 해결하기 위해 협력한다. 두 배우가 세대와 경력 차이를 지닌 인물들의 관계를 어떻게 풀어낼지 관심이 커진다. 김혜윤은 특유의 또렷한 발성과 섬세한 감정 표현을 바탕으로 법정 공방과 의뢰인들의 사연을 다룰 예정이다. 기존 작품에서 보여준 감정 연기를 전문직 캐릭터에 어떻게 접목할지도 주목할 부분이다.김혜윤은 2003년 데뷔 이후 다양한 작품에서 연기 경험을 쌓았다. 특히 '어쩌다 발견한 하루'와 '선재 업고 튀어'에서는 교복을 입은 학생 캐릭터를 맡아 인기를 얻었다. 청춘 로맨스 장르에서 두각을 나타냈던 만큼 이번 변호사 역할은 새로운 도전이 될 전망이다.스크린에서도 활동 영역을 넓혔다. 지난 4월 개봉한 영화 '살목지'에서는 첫 공포 장르에 도전했다. 해당 작품은 324만 관객을 동원하며 한국 공포 영화 흥행 기록을 새롭게 썼다. 로맨스와 공포 장르를 오가며 활동해 온 김혜윤이 이번에는 법정물에 도전한다. 학생 역할로 익숙했던 이미지를 벗고 5년 차 변호사로 변신한 그가 장나라와 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.'굿파트너2'는 오는 20일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr