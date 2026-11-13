장한나가 오랜 시간 예능 토크쇼 출연을 고사했던 배경으로 방송인 강호동을 지목했다./사진제공=MBC, 텐아시아DB

장한나가 오랜 시간 예능 토크쇼 출연을 고사했던 배경으로 방송인 강호동을 지목했다./사진제공=MBC, 텐아시아DB

첼리스트 겸 지휘자이자 제18대 예술의전당 사장인 장한나가 오랜 시간 예능 토크쇼 출연을 고사했던 배경으로 방송인 강호동을 지목했다.지난 11일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’는 첼리스트 겸 지휘자이자 예술의전당 사장 장한나, 코미디언 겸 지휘자 김현철, 포레스텔라 고우림, 댄서 겸 안무가 하리무가 출연한 ‘장한, 나’ 특집으로 꾸며졌다.이날 장한나는 세계적인 첼리스트에서 제18대 예술의전당 사장으로 변신한 근황을 전했다. 32년간 연주자로 활동해 온 그는 예상하지 못했던 사장직 제안에 처음에는 놀랐지만, 세계 무대에서 쌓은 경험과 네트워크를 바탕으로 예술의전당을 세계적인 문화예술 기관으로 발전시키고 싶다는 포부를 밝혔다. 10세 때부터 미국 뉴욕에 거주해 온 장한나는 사장 취임 이후 예술의전당 근처에 새로운 거처까지 마련했다고 전했다.장한나는 주말이 끝나기만을 기다릴 정도로 출근이 즐겁다는 남다른 열정을 뽐냈다. 그는 임기 3년 동안 이루고 싶은 일이 많다며 클래식 음악의 문턱을 낮추기 위한 다양한 계획을 소개했다. 전국 단위의 오케스트라 오디션을 준비하며 실력 있는 연주자들에게 더 많은 무대 기회를 제공하고 싶다는 뜻도 밝혔다. 김현철이 예술의전당 대관 심사에 탈락했던 사연을 털어놓자, 장한나는 예술의전당의 문을 더욱 넓게 열기 위한 준비를 하고 있다고 설명했다.장한나는 유세윤을 향해 "사실 저희 초면이 아니지 않냐"며 과거 '무릎팍도사'에서의 인연을 소환했다. 장한나는 "17년 전 '무릎팍도사'가 내 생애 첫 예능이었다"며 "당시 촬영에 들어가기 전 강호동 씨가 '예능은 진정성이다. 오늘 새벽에 해 뜰 때까지 가보자'라고 하더라. 그 말을 듣고 너무 충격을 받아 그 뒤로 예능 토크쇼 출연을 일절 안 했다"고 고백했다.세계적인 첼로 신동으로 성장했던 과정도 밝혔다. 장한나는 11세 때 존경하던 첼리스트 로스트로포비치를 만나기 위해 파리에서 열린 콩쿠르에 도전했고, 최연소로 대상을 차지했던 사연을 공개했다. 어린 시절에는 불을 끄거나 안대를 쓴 채 첼로를 연습할 만큼 남다른 열정을 쏟았다고. 1757년 제작된 첼로를 위해 비행기 좌석까지 별도로 구매했지만 기장의 반대로 비행기에서 내려야 했던 황당한 경험도 전했다. 하버드대학교에서 보낸 지원서를 아버지가 실수로 버려 입학 기회를 놓칠 뻔했던 사연과 현재도 휴학 상태라는 고백까지 이어졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr