배우 박보검과 방송인 전현무가 각 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'보검 매직컬'에 출연한 박보검이미용사 국가기술자격 시험에서 불합격한 뒤 재도전 끝에 합격했다. / 사진=tvN 방송 화면 캡처

전현무가 한국어교원 2급 자격 취득을 위한 교육과정을 마쳤다고 밝혔다. / 사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 박보검부터 방송인 전현무까지, 본업에서 인정받은 스타들이 예능을 위해 자격증 취득에 나섰다. 박보검은 미용사 국가기술자격 시험에서 떨어졌지만, 재도전 끝에 합격했고, 전현무는 한국어교원 자격 취득을 위해 약 1년간 공부했다. 유명세에 기대기보다 직접 기술을 배우고 시험을 준비하며 방송에 진심을 쏟고 있다.박보검은 오는 29일 첫 방송 되는 tvN '보검 매직컬2'를 앞두고 미용사(일반) 국가기술자격 시험에 최종 합격했다. 군 복무 시절 이용사 국가기술자격증을 취득한 데 이어 두 번째 미용 관련 자격증을 손에 넣었다. 앞서 첫 시즌을 준비하며 미용사 실기시험에 응시했지만 불합격했고, 꾸준히 연습한 끝에 지난달 합격 소식을 전했다. 미용사(일반) 실기시험은 합격률이 통상 20~30%대 수준으로 알려져 있다.'보검 매직컬'은 출연진이 시골 마을에서 직접 헤어숍을 운영하는 예능이다. 박보검은 첫 시즌에서 이용사 자격증을 활용해 주민들의 머리를 손질했다. 새 시즌을 앞두고는 미용 기술을 추가로 익혔다. 방송에서 미용사 역할만 하는 것이 아니라 실제 자격시험까지 치르며 준비한 것이다.함께 출연한 이상이도 미용사(네일) 국가기술자격증을 취득했다. 프로그램 합류 후 필기시험과 실기시험을 준비했으며, 연습하면서 어머니의 손을 직접 관리해 드리기도 했다. 이상이는 어머니가 아들과 손을 맞잡고 있는 시간을 좋아하셨다며 시골 마을 어르신들에게도 비슷한 경험을 선물하고 싶었다고 밝혔다. 이후 방송에서 주민들에게 네일 서비스를 제공하며 배운 기술을 활용했다.과거에도 예능을 위해 자격증을 딴 연예인들이 있었다. 이서진은 2016년 '삼시세끼 어촌편3' 촬영을 앞두고 동력수상레저기구 조종면허를 취득했다. 이후 촬영에서 '서지니호'를 직접 운항했다. 2019년 '리틀 포레스트'에서는 아동요리지도사 2급 자격증을 따고 아이들의 식사를 담당했다. 같은 프로그램에 출연한 이승기와 정소민도 아동심리상담사 1급 자격증을 취득했다. 정소민은 키즈 요가와 종이접기 등도 배웠지만, 실제 아이들을 만나 보니 책으로 배운 내용과 다른 상황이 많았다며 경험의 중요성을 이야기했다.최근에는 전현무가 한국어교원 2급 자격 취득을 위한 교육과정을 마쳤다고 밝혀 관심을 모았다. 여러 방송에 출연하는 바쁜 일정 속에서도 약 1년간 인터넷 강의를 듣고 중간·기말시험을 치렀다. 전현무는 지난달 25일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서 교육과정 수료 시험을 마쳤으며 자격증은 내년에 나온다고 설명했다.전현무가 한국어 교육에 관심을 갖게 된 계기도 예능이었다. 그는 "지난해 '사당귀'를 통해 튀르키예 이스탄불 세종학당을 방문했을 때 큰 영감을 받았다"며 "한국어에 대한 외국인들의 높은 관심에 놀랐고, 이왕이면 제대로, 재미있게 한국어를 가르치고 싶어서 도전을 결심했다"고 밝혔다. 해외 촬영에서 만난 한국어 학습자들의 열정을 보고 직접 공부를 시작한 것이다.물론 자격증을 땄다고 해서 곧바로 해당 분야의 전문가가 되는 것은 아니다. 자격증마다 시험 방식과 준비 과정도 다르다. 그러나 새로운 분야를 공부하고 시험까지 치르는 데는 적지 않은 시간과 노력이 필요하다. 박보검처럼 불합격한 뒤에도 포기하지 않거나, 전현무처럼 바쁜 일정 속에서 꾸준히 공부한 사례는 그 과정 자체로 의미가 있다.이들이 자격증에 도전한 이유는 단순히 새로운 능력을 갖추기 위해서만은 아니었다. 박보검과 이상이는 방송에서 주민들에게 직접 서비스를 제공하기 위해 기술을 배웠다. 이서진과 이승기, 정소민 역시 맡은 역할을 더 잘하기 위해 공부했다. 전현무는 촬영에서 얻은 관심을 새로운 도전으로 이어갔다. 이미 유명한 스타들이지만 주어진 역할에 만족하지 않고 더 배우려 했다는 점이 눈길을 끈다.이들의 노력은 방송에도 의미를 더한다. 시청자들은 이들이 자격증을 취득했다는 결과뿐 아니라, 프로그램을 위해 얼마나 준비했는지도 알 수 있다. 이름값에만 기대지 않고 직접 배우고 연습하는 모습이 예능에 진정성을 더하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr