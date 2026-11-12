'신인감독 김연경2'가 흥행을 이어가고 있다. / 사진=텐아시아DB

필승 원더독스가 포항시체육회와 맞붙는다. / 사진제공=MBC

배구선수 출신 김연경이 이끄는 '필승 원더독스'가 2연승을 기록하며 제8구단 창단을 향해 나아가고 있다. 일본 명문 고교와 V-리그 최다 우승팀 흥국생명을 연달아 꺾은 가운데, 이번에는 실업리그 전승 우승을 차지한 포항시체육회와 맞붙는다.오는 15일 방송되는 MBC 예능 '신인감독 김연경2' 6회에서는 김연경 감독의 필승 원더독스가 여자배구 실업팀 포항시체육회를 상대로 세 번째 경기에 나선다.앞서 원더독스는 일본 슈지츠 고교와의 경기에서 승리한 데 이어 흥국생명 핑크스파이더스까지 꺾으며 2연승을 기록했다. 특히 흥국생명을 상대로 치열한 접전 끝에 승리를 거두면서 상승세를 이어가고 있다.이번 상대인 포항시체육회는 실업리그에서 전승 우승을 기록한 강팀이다. 프로팀을 상대로 승리한 경험도 있으며 실업팀 최초로 프로 무대에 선수를 배출하는 등 경쟁력을 인정받고 있다. 이에 김연경 감독과 선수들도 포항시체육회와의 대결을 앞두고 긴장한 모습을 보인다.포항시체육회를 이끄는 김윤혜 감독은 창단 당시부터 22년 동안 팀을 지휘해 온 베테랑이다. 선수들과 합숙 생활을 하며 오랜 시간 호흡을 맞춰온 만큼 조직력에 강한 자신감을 보인다.김윤혜 감독은 원더독스와의 경기를 앞두고 "이길 수 있을 것 같습니다. 팀이 무섭지 개인이 무서운 건 아니거든요"라며 승리를 자신한다. 배구에 대한 열정으로 '배친자'라는 별명까지 얻은 김 감독이 김연경 감독을 상대로 어떤 전략을 펼칠지도 관심을 모은다.이번 경기에서는 원더독스 선수들과 포항시체육회 사이의 특별한 인연도 주목된다. 원더독스 2기 멤버인 리베로 채선아와 미들 블로커 이호빈은 포항시체육회 소속으로 함께 뛰었던 선수들이다. 두 사람은 이번 경기에서 과거 동료들을 상대 팀 선수로 마주하게 된다.2연승을 달리고 있는 원더독스가 포항시체육회의 조직력을 넘어 3연승에 성공할 수 있을지, 김연경 감독의 제8구단 창단 도전이 어떤 결과로 이어질지 관심이 쏠린다.'신인감독 김연경2'는 15일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr