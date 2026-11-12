스트레이 키즈 / 사진=JYP엔터테인먼트

오브더블루 / 사진=공식 유튜브 채널 캡처

JYP엔터테인먼트의 주가가 장중 20% 넘게 급등했다. 시장 예상치를 웃돈 3분기 실적과 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)의 내년 대규모 월드투어에 대한 기대감이 영향을 미친 것으로 풀이된다.12일 한국거래소에 따르면 JYP엔터테인먼트(035900)는 이날 오전 11시 10분 기준 전 거래일 대비 8450원(21.83%) 오른 4만7150원에 거래됐다. 전날 종가는 3만8700원이었다. 이날 주가는 장중 한때 4만7600원까지 올랐다.주가 상승의 주요 배경으로는 전날 발표된 3분기 실적이 꼽힌다. JYP엔터테인먼트의 올해 3분기 연결 기준 매출액은 2675억원으로 전년 동기보다 15% 증가했다. 영업이익은 480억원으로 같은 기간 17.6% 늘었다. 영업이익은 시장 전망치인 402억원을 약 19% 웃돌았다.실적 개선에는 스트레이 키즈의 활약이 큰 영향을 미쳤다. 스트레이 키즈의 신보가 미국과 유럽 등에서 판매량을 늘리면서 음반 매출이 증가했다. 남미에서 개최한 페스티벌과 해외 음악 축제 출연에 따른 수익도 실적에 반영됐다. 공연 관련 상품(MD) 판매 역시 매출 증가에 기여했다.증권가에서는 JYP엔터테인먼트의 향후 실적에 대해서도 긍정적인 전망을 내놓고 있다. 유진투자증권은 이날 JYP엔터테인먼트의 목표주가를 기존 5만원에서 5만5000원으로 10% 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이현지 유진투자증권 연구원은 내년 2분기부터 일본과 북미, 유럽에서 진행되는 스트레이 키즈의 스타디움 투어에 주목했다. 총 46회로 예정된 이번 투어는 직전 투어보다 규모가 커진 만큼 공연 매출과 수익성이 함께 개선될 것으로 내다봤다.다만 중장기적으로는 스트레이 키즈 멤버들의 군 복무에 따른 활동 공백이 변수로 꼽힌다. 이 연구원은 2028년 완전체 활동에 차질이 생길 가능성을 언급했다. 트와이스 일부 멤버의 재계약 불발에 따른 매출 감소 가능성도 고려해야 한다고 분석했다.JYP엔터테인먼트는 내년 1월 11일 신인 보이그룹 'oftheblue'(오브더블루)의 정식 데뷔도 앞두고 있다. 기존 주요 아티스트의 활동 공백을 앞두고 새 그룹이 얼마나 빠르게 팬덤을 확보할 수 있을지도 향후 실적에 영향을 미칠 것으로 보인다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr