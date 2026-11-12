코미디언 신기루가 어머니가 세상을 떠나기 직전 50만원 상당의 오마카세를 방문했다는 논란에 억울함을 호소했다. / 사진=텐아시아 DB

코미디언 신기루가 어머니가 세상을 떠나기 직전 50만원 상당의 오마카세를 방문했다는 논란에 억울함을 호소했다. / 사진=신기루 유튜브 채널

코미디언 신기루가 어머니가 세상을 떠나기 직전 50만원 상당의 오마카세를 방문했다는 논란에 억울함을 호소했다. / 사진=신기루 유튜브 채널

코미디언 신기루가 어머니가 세상을 떠나기 직전 50만원 상당의 오마카세를 방문했다는 논란에 억울함을 호소했다.지난 11일 유튜브 채널 '뭐든하기루'에는 '신당 중앙시장에 홀라당 반했기루'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 신기루는 최근 자신의 발언이 기사화되면서 불거진 오해에 대해 직접 설명했다.앞서 신기루는 지난달 28일 공개된 영상에서 어머니가 돌아가시기 3일 전 오마카세를 방문했고, 어머니가 중환자실에 계실 당시 술을 마신 적도 있다며 죄책감을 털어놓았다. 이후 모친상 직전 고가의 식사를 즐겼다는 내용이 알려지면서 일부 누리꾼들의 비판을 받았다. 이에 신기루는 오마카세를 방문한 시점부터 바로잡았다. 그는 "이건 내가 말을 잘못했는데 돌아가시기 3일 전이 아니고 6일 전"이라고 정정했다.이어 당시 어머니의 상태가 위중하다는 사실은 알고 있었지만, 임종이 임박했다는 이야기는 듣지 못했다고 설명했다. 신기루는 "돌아가시는 다른 분들 과정을 보면 호스피스를 가시기도 하고 1~2주 전에 '임종 준비를 해주세요'라는 것들이 있는데, (어머니는) 그런 게 정말 없었다"며 갑작스럽게 어머니를 떠나보냈다고 밝혔다.그는 "아무것도 모르는 사람들은 '어머니가 내일모레 돌아가셔서 중환자실에 계시는데 어떻게 오마카세 50만 원짜리를 먹을 수 있냐' 이런다"며 "내가 아무리 먹을 거에 미쳤어도 어머니가 내일모레 돌아가신다는데 오마카세를 갔겠나, 그런 게 아니었다"고 토로했다.어머니가 중환자실에 입원했을 당시 술을 마셨다는 발언도 해명했다. 신기루는 해당 시점이 어머니가 돌아가시기 약 6개월 전이었다며 김준호와 김지민의 결혼식에 참석해 테이블에 놓인 와인을 마신 것이라고 설명했다.자신의 발언을 다룬 기사에 대해서도 아쉬움을 드러냈다. 신기루는 "제목에 키워드만 있으니 자극적이더라"며 일부 기사가 연예면이 아닌 생활 관련 분야에 게재돼 비판 댓글이 달리는 상황을 지적했다. 그러면서 "요새 그런 기자가 되게 많대. AI 기자라고"라고 말했다.신기루는 평소 자신을 향한 오해는 크게 신경 쓰지 않는 편이지만, 이번에는 부모와 관련된 일이어서 그냥 넘어갈 수 없었다고 했다. 그는 "이거는 내 부모의 일이잖아. 내가 내 부모한테 그렇게 했다고 오해를 받으니까 너무 싫은 거지"라며 속상함을 드러냈다.이어 과거 발언을 해명하기 위해 어머니가 세상을 떠났던 시기를 다시 떠올려야 하는 것 자체가 힘들었다고 털어놨다. 다만 팬들까지 오해할 수 있다는 생각에 당시 상황을 설명하게 됐다고 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr