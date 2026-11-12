진지희, 차준환의 과거 대화 영상이 젠슨 황 불륜 스캔들과 절묘하게 맞아떨어지면서 온라인상에서 화제가 되고 있다. / 사진=SBS 영상 캡처

진지희, 차준환의 과거 대화 영상이 젠슨 황 불륜 스캔들과 절묘하게 맞아떨어지면서 온라인상에서 화제가 되고 있다. / 사진=SBS 영상 캡처

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜·스파이 의혹이 일파만파 커지는 가운데, 뜻밖의 과거 예능 영상이 다시 화제를 모으고 있다. 어린 시절 차준환과 진지희가 '간첩이나 첩이나 똑같다'는 대화 때문이다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 2011년 방송된 SBS '김연아의 키스앤크라이' 속 차준환과 진지희의 모습이 다시 공유되고 있다. 당시 두 사람은 페어 파트너로 만나 함께 피겨스케이팅에 도전했다.화제가 된 장면은 두 사람이 분식집에서 만나 인사를 나누며 식사하던 순간이다. 진지희는 차준환에게 MBC 시트콤 '지붕뚫고 하이킥'에서 연기했던 '빵꾸똥꾸' 캐릭터를 언급하며 자신을 어필했다. 차준환이 알지 못하자, 진지희는 "빵꾸똥꾸 한 거 못 봤어? 이상하다. 우리나라에서 빵꾸똥꾸 모르면 첩인데"라고 말했다.이에 차준환은 곧바로 "첩은 무슨 첩이야. 간첩이라고?"라고 정정하며 웃었다. 하지만 진지희는 태연하게 "간첩이나 첩이나 똑같은 거야"라고 답했다. 순대 등 분식을 먹던 차준환은 "맛있는 간… 첩!"이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 당시 어린아이였던 두 사람의 엉뚱한 대화가 지금 봐도 웃음을 안긴다.15년 전 두 사람의 대화 장면이 다시 소환된 건 최근 젠슨 황 스캔들을 둘러싼 상황과 절묘하게 맞아떨어졌기 때문이다.젠슨 황은 최근 중국계 여성 앨리스 황과의 불륜 사실을 인정했다. 미국 정보당국은 앨리스 황이 중국 정보기관과 연계됐을 가능성을 의심하고 있으며, 중국 정부는 관련 의혹을 부인하고 있다. 여기에 젠슨 황이 엔비디아 헬스케어 부문 임원과도 혼외 관계를 맺었다는 보도가 추가로 나오면서 논란은 더욱 커졌다. 엔비디아 이사회가 젠슨 황의 해임을 추진하고 있다는 보도까지 나왔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr