김준호가 고급 레스토랑에 얽힌 김지민과의 연애 시절 이야기를 털어놓는다. / 사진제공=채널S

'독박투어' 멤버들이 고급 레스토랑을 찾는다. / 사진제공=채널S

개그맨 김준호가 아내 김지민과 연애하던 시절, 고급 레스토랑에 데려가려다 실패했던 사연을 털어놓았다.14일 방송되는 채널S '니가 내라! 독박투어' 3회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 베트남 다낭의 5성급 호텔에서 고급 만찬을 즐기는 모습이 그려진다.다섯 사람은 김준호의 추천으로 다낭 시내가 내려다보이는 호텔 37층 루프톱 레스토랑을 찾는다. 화려한 입구를 마주한 장동민은 멤버들이 입고 온 '조롱 티셔츠'를 보며 "이게 무슨 X망신이냐? 옷차림이 이래가지고…"라고 걱정한다. 김대희 역시 "우리 입구 컷 당하는 거 아니냐?"라며 긴장한다.김준호는 해당 레스토랑에 얽힌 과거 사연을 털어놓는다. 그는 "사실 이 레스토랑이 예전에 내가 (김)지민이 꼬실 때 예약하려다가 못한 곳이다. 당시 (레스토랑 갈 때 입으려고) 캐리어에 정장까지 챙겨왔는데, 성수기여서 못 갔다"라고 밝힌다.당시 김지민과 함께 고급 레스토랑을 방문하려 했지만, 성수기라 호텔과 식사 비용이 부담돼 계획을 접었다는 것. 김준호는 "이번엔 비수기라, 비행기 비용부터 전체적으로 돈을 아꼈으니 여기서 좀 쓰고 가자"며 멤버들에게 고급 만찬을 제안한다.레스토랑에 들어선 멤버들은 다낭의 야경이 펼쳐지는 전망에 감탄한다. 김준호는 메뉴판을 살펴보며 "스테이크에는 와인이지~"라고 말하지만, 김대희는 "와인 너무 비싸다. 소주 먹자"라며 가격을 걱정한다. 이에 유세윤은 김대희에게 "제발 돈 없는 표정 좀 하지 마"며 웃음을 자아낸다.김준호는 프리미엄 크레이피시와 토마호크 스테이크, 꽃등심 스테이크 등 고급 메뉴를 주문한다. 평소보다 비싼 식사가 예상되는 가운데, 다섯 사람 중 누가 식사비를 독박 쓰게 될지 관심이 쏠린다.'니가 내라! 독박투어' 3회는 14일 오후 9시 채널S에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr