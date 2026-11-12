김연아가 주접 댓글을 겨냥했다./사진=텐아시아DB

Ko Woorim

김연아가 최근 불거진 임신설에 대해 부인한 가운데, 고우림이 아내가 주접 댓글을 거냥한 일화를 공개했다.지난 11일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’는 첼리스트 겸 지휘자이자 예술의전당 사장 장한나, 코미디언 겸 지휘자 김현철, 포레스텔라 고우림, 댄서 겸 안무가 하리무가 출연한 ‘장한, 나’ 특집으로 꾸며졌다.고우림은 자신의 트레이드마크인 ‘국보급 저음’에 얽힌 고민부터 반전 결혼생활까지 공개했다. 방탄소년단 뷔, 스트레이 키즈 필릭스와 함께 해외 팬들 사이에서 ‘저음 3대장’으로 언급된다는 그는 가벼운 농담조차 진지하게 들리는 목소리 때문에 겪는 고충을 털어놨다. 반면 아내 김연아 앞에서는 목소리 톤이 높아지고 애교까지 섞인다고 밝혔다.지난 ‘라디오스타’ 출연 이후 달라진 인지도에 대해서도 이야기했다. 고우림은 방송 이후 자신을 더욱 친근하게 바라보는 사람들이 늘었다고 밝히며 지상파 예능의 영향력을 체감했다고 전했다. 특히 아내 김연아와 함께 재방송을 시청했던 일화를 공개하며 김연아가 최홍만 성대모사를 가장 만족스러워했다고 밝혔다. 이번 출연을 앞두고도 성대모사를 준비하느라 잠을 설쳤다는 그는 한석규, 윤주상, 최홍만 등의 목소리를 선보이며 진지한 외모와 대비되는 예능감을 발산했다.고우림은 ‘불후의 명곡’ 왕중왕전 7연속 우승의 비결로 자신의 강렬한 저음을 꼽으며 안예은의 ‘창귀’ 도입부를 직접 재연했다. 이어 자신의 저음이 어디까지 내려갈 수 있는지 확인하기 위한 저음역 테스트에 도전했다. 몽골 전통 창법인 ‘흐미’를 연상케 하는 깊은 울림으로 스튜디오를 놀라게 한 이 장면은 순간 최고 시청률 4.5%를 기록하며 이날 ‘최고의 1분’에 올랐다.결혼 5년 차 고우림의 사랑꾼 면모도 눈길을 끌었다. 그는 김연아에게 거의 대든 적이 없다며 아내가 화가 났을 때는 분위기를 살핀 뒤 설거지나 안마로 기분을 풀어준다고 밝혔다. 부부 사이에서 가장 중요하게 생각하는 것은 평소 말을 예쁘게 하는 것이라고 강조하며 아내를 향한 애정을 뽐냈다. SNS에 달리는 과도한 ‘주접 댓글’을 김연아가 직접 자제해 달라고 부탁했던 일화를 전하며 자신을 배려해 준 아내에게 고마운 마음을 표현했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr