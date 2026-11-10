그룹 롱샷 / 사진 제공=모어비전

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그룹 롱샷 / 사진=롱샷 공식 SNS

그룹 롱샷(LNGSHOT)이 데뷔 10개월 만에 새 앨범으로 돌아온다.롱샷은 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 EP 'S.W.I.S.H.'(스위시)를 발매한다. 지난 1월 데뷔 앨범 'SHOT CALLERS'(샷 콜러스) 이후 처음 선보이는 앨범으로, 타이틀곡 'Bananas'(바나나스)를 비롯해 총 5곡이 수록됐다.앨범명 'S.W.I.S.H.'는 'Swag With Integrity Shapes History'의 약자로, 진정성 있는 음악으로 자신들만의 길을 만들어가겠다는 의미를 담았다. 멤버들은 작사와 작곡에 참여해 데뷔 이후 10개월간 겪은 경험과 감정을 음악에 녹였다.롱샷은 앞서 데뷔 타이틀곡 'Moonwalkin'(문워킨)으로 스포티파이 누적 스트리밍 1억 회를 돌파했다. 이번 활동을 앞두고 루이는 "이번에는 꼭 'Bananas'로 음악방송 1위를 해보고 싶다"고 목표를 밝혔다.다음은 롱샷의 새 EP 'S.W.I.S.H.' 관련 일문일답.오율: 첫 컴백인 만큼 짧은 제작 기간에도 음악과 여러 작업물에 모든 것을 쏟았다. 후회가 없을 만큼 최선을 다했고, 그만큼 자신 있다.률: 데뷔 앨범에서는 강렬한 인상을 남기고 싶었다면, 이번에는 음악적으로 한층 성장하고 성숙해진 모습을 보여주고 싶었다.우진: 이전보다 자신감을 갖고 작업했다. 조금 더 편안하면서도 솔직하고 담백하게 진정성을 표현하려고 노력했다.루이: 데뷔 앨범에서는 다양한 장르를 시도했다. 이번에는 지난 10개월 동안 얼마나 성장했는지 보여주고 싶었다.오율: 박재범 대표님과 한 달간 월드투어를 마치고 돌아온 뒤 촬영했는데, 대표님이 현장에 직접 찾아와 디렉팅해 주신 순간이 가장 기억에 남는다.률: 보조 출연자들과 함께 음악을 틀어놓고 파티를 즐기는 장면이 인상 깊었다.우진: 처음으로 빨간 머리를 시도했다. 슬로 모션으로 머리가 흩날리는 장면이 멋있게 나와서 많은 분이 좋아해 주셨으면 좋겠다.루이: 고소공포증이 있어 솔로 촬영을 앞두고 많이 떨었지만, 막상 촬영하니 재미있었다.오율: 앨범명에 메시지가 담겨 있다. 진정성을 지키면서 역사를 써 내려가겠다는 의미처럼 우리도 그렇게 되기 위해 노력하고 있다.률: 지난 10개월 동안 활동하며 느낀 경험과 감정을 담았다. 우리의 진정성이 대중에게 잘 전달됐으면 좋겠다.우진: 곧 성인이 되면서 느끼는 기쁨과 슬픔이 함께 담겼다. 많은 분이 알아봐 주시는 데 대한 감사함과 행복, 앞으로도 더 노력해야 한다는 부담감 등 여러 감정을 표현했다.루이: 활동하면서 곡을 쓰는 등 여러 부분에서 성장했다고 생각한다. 앨범을 들으며 그런 변화를 느껴주셨으면 좋겠다.오율: 'Masterpiece'는 편안한 분위기의 곡이다. 이 곡에서 'Bananas'로 이어지는 흐름을 통해 우리의 다양한 매력을 보여줄 수 있다고 생각한다. 추천곡은 'Beep Beep'이다. 가사에 집중해서 들어주셨으면 좋겠다.률: 'Wanna Go'를 추천한다. 작업할 때도 즐거웠고, 누구나 편하게 들을 수 있는 곡이라고 생각한다.우진: 'Masterpiece'에는 로맨틱함과 자신감이 함께 담겼다. 추천곡은 'Up & Away'다. 콘서트에서 팬들과 함께 떼창하면 좋을 것 같다.루이: 'Masterpiece'가 앨범의 콘셉트와 잘 어울린다고 생각한다. 가성을 많이 사용한 'Beep Beep'도 추천하고 싶다.오율: 롱샷이 한국에서 더 유명해졌으면 좋겠다. 데뷔 앨범보다 더 많은 분이 이번 음악을 듣고 이해해 주셨으면 한다.률: 데뷔 앨범이 예상보다 많은 관심을 받아 감사하다. 구체적인 목표보다는 이번 앨범도 그만큼 좋은 반응을 얻었으면 좋겠다.우진: 기대를 너무 크게 하지 않으려고 한다. 우리를 좋아해 주시는 모든 분께 감사하고, 'Bananas'가 듣는 분들에게 울림을 줬으면 좋겠다.루이: 이번에는 꼭 'Bananas'로 음악방송 1위를 해보고 싶다.오율: 약 10개월 동안 기다려주셔서 감사하다. 팬분들이 없으면 저희도 아무것도 할 수 없기에 늘 감사한 마음을 갖고 있다.률: 기다려주신 분들을 실망시키지 않기 위해 노력했다. 기대하셔도 좋다.우진: 팬분들의 사랑 덕분에 이번 앨범을 준비할 수 있었다. 앞으로도 더 많은 분께 좋은 음악을 들려드리고 싶다.루이: 팬분들 너무 사랑한다. 이번 컴백도 많이 기대해 주시고 앞으로도 응원 부탁드린다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr