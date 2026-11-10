젠슨 황은 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 가수 화사의 팬이라고 밝힌 바 있다. / 사진=유튜브 채널 '디글 :Diggle' 영상 캡처

지난해 10월 '지포스 게이머 페스티벌'에 참석한 신아영 아나운서가 당시 젠슨 황과 함께 촬영한 사진. / 사진=신아영 SNS

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 불륜 사실을 인정하고 사과한 가운데, 과거 한국에서 보여준 친근한 모습까지 다시 거론되고 있다.젠슨 황은 지난 8일(현지시간) 엔비디아 임직원들에게 보낸 서한에서 아내에게 충실하지 못했던 사실을 인정했다. 그는 자신의 행동으로 아내와 자녀들에게 상처를 줬다며 사과했고, 가족과 임직원들의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.이번 논란은 젠슨 황과 중국 정보기관의 연관성이 의심되는 여성 기업인 사이의 친밀한 관계가 외신을 통해 보도되면서 불거졌다. 엔비디아 이사회는 젠슨 황이 외국 정보기관의 정보 수집 대상이 됐을 가능성을 확인하기 위해 독립적인 조사에 착수한 것으로 알려졌다.이 가운데 젠슨 황이 한국을 방문했을 당시의 모습도 다시 언급되고 있다. 평소 대중과 격의 없이 소통하며 친근한 이미지를 쌓아온 만큼, 국내 행사와 방송에서 보여준 그의 행동에도 관심이 이어지는 모습이다.젠슨 황은 지난해 10월 서울 강남구에서 열린 '지포스 게이머 페스티벌'에 참석했다. 당시 그는 행사 진행을 맡은 신아영 아나운서와 대화를 나누던 중 포옹했고 해당 장면은 현장 영상에도 담겼다. 신아영은 다음 날 자신의 SNS에 젠슨 황과 함께 촬영한 사진을 올리기도 했다.가수 화사의 음악을 향한 애정도 방송을 통해 드러낸 바 있다. 젠슨 황은 지난 6월 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 평소 즐겨 듣는 K팝을 소개했다. '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'을 언급한 데 이어 "저는 화사 씨의 음악 또한 대단히 사랑합니다. 무척 매력적"이라며 팬심을 표현했다.젠슨 황은 그동안 한국 방문 때마다 소탈한 태도와 적극적인 소통으로 화제를 모았다. 그러나 이번 불륜 파문으로 그의 사생활이 도마 위에 오르면서 과거의 친근한 행보까지 다시 거론되는 모양새다. 엔비디아 측은 이사회 조사와 별개로 젠슨 황이 CEO 직무를 계속 수행할 예정이라고 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr