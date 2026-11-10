할리우드 배우 아놀드 슈왈제네거의 혼외자가 보디빌딩 프로 무대에 데뷔했다. / 사진=조셉 바에나 SNS

영화 '터미네이터'에 출연해 유명세를 얻은 배우 아놀드 슈왈제네거(79)의 혼외자가 아버지의 뒤를 이어 보디빌딩 프로 무대에 데뷔했다.8일(현지시각) 미국 피플 등에 따르면 슈왈제네거의 아들 조셉 바에나(29)는 지난 7일 캘리포니아 엘세군도에서 열린 'INBA PNBA 프로·아마추어 월드컵' 클래식 피지크 오픈 부문에서 5위를 차지했다.바에아는 지난 3월 보디빌딩 대회에 처음 출전한 후 8개월 만에 이같은 성과를 얻었다.부친 슈왈제네거는 1986년 미국 언론인 마리아 슈라이버와 결혼해 4명의 자녀를 뒀으나, 결혼 생활 중 가정부였던 밀드레드 바에나와 불륜 관계를 맺었다. 바에나는 이들 사이에서 태어난 혼외자다.이 사실은 2011년 알려졌다. 슈왈제네거는 혼외자를 숨겨왔다는 사실을 인정했고, 25년간 결혼 생활을 함께한 슈라이버와 별거했다. 이후 슈라이버는 이혼 소송을 냈다.슈왈제네거는 아들의 존재를 숨긴 이유에 대해 "가족을 잃는 것이 두려웠다"고 털어놨다. 이어 자신의 인생에서 저지른 가장 큰 잘못이 불륜이라고 인정했다.슈왈제네거는 혼외자의 존재가 공개된 후 아들과 관계를 맺어왔다. 두 사람은 보디빌딩 경험을 공유하고 있다.슈왈제네거는 할리우드 배우로 성공하기 전 세계 최고 권위의 보디빌딩 대회인 미스터 올림피아에서 7차례 우승한 바 있다. 바에나는 한 인터뷰에서 아버지에 대해 "최고의 운동 파트너다. 더 이상 무슨 말을 해야 할지 모르겠다"고 말하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr