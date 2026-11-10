투모로우바이투게더 미니 9집 콘셉트 포토 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER)가 팬을 위해 놀이공원을 대관했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 오는 30일 서울 송파구 롯데월드 어드벤처에서 팬 이벤트 'TOMORROW X TOGETHER in MAGIC LAND'(투모로우바이투게더 인 매직 랜드)를 연다. 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰) 발매를 기념해 마련한 행사로, 팬덤 모아(MOA) 1000명을 초청한다.이번 행사는 두 부분으로 진행된다. 1부에서는 투모로우바이투게더가 공연을 펼치고, 2부에서는 참가자들이 롯데월드 어드벤처의 실내 시설을 이용할 수 있다. 멤버들은 테마파크 직원인 캐스트로 변신해 팬들과 소통하는 시간도 가질 예정이다.현장을 방문하지 못하는 팬들을 위한 온라인 중계도 준비했다. 1부 공연은 투모로우바이투게더 공식 유튜브 채널과 팬 소통 플랫폼 위버스에서 생중계된다.행사 개최 소식은 지난 9일 오후 5시 53분 위버스를 통해 공개됐다. 공지 시각은 투모로우바이투게더가 2020년 발표한 미니 3집 타이틀곡 '5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나'를 떠올리게 한다. 공지에는 마법이 풀리기 전 약속을 간직한 다섯 멤버가 기다리는 'MAGIC LAND'로 팬들을 초대한다는 내용이 담겼다.투모로우바이투게더는 오는 13~15일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 다섯 번째 월드투어 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR '(스틸 더 윈드)를 시작한다. 이어 16일 오후 6시 미니 9집 'PERFECT STORM'을 발매한다. 이번 앨범에는 10대 시절을 지나 현실적인 고민과 마주한 청춘의 이야기를 담았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr