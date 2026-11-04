전지현의 화보 비하인드컷이 공개됐다. / 사진=SNS

전지현의 화보 비하인드컷이 공개됐다. / 사진=SNS

배우 전지현이 화보 비하인드 사진에서 늘씬한 몸매를 자랑했다.전지현의 소속사 피치컴퍼니는 지난달 30일 공식 SNS에 패션 매거진 보그와 촬영한 화보의 미공개 사진을 게재했다. 이날은 전지현의 45번째 생일로, 소속사는 "For Gianna jun’s Birthday, today is all about her(전지현의 생일을 맞아, 오늘은 오직 그녀를 위한 날)"라는 문구를 덧붙이며 축하 메시지를 전했다.사진 속 전지현은 짙은 파란색 드레스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 가슴 부분이 깊게 파인 디자인에 레이스 장식이 더해진 의상으로 세련된 분위기를 연출했다. 특히 어깨와 쇄골을 시원하게 노출한 디자인이 전지현의 가녀린 체형을 더욱 돋보이게 했다.몸에 밀착되는 드레스는 잘록한 허리선과 긴 다리 등 전지현의 늘씬한 몸매를 강조했다. 별다른 장식 없이도 특유의 분위기를 살린 전지현은 자연스러운 표정과 포즈로 화보를 완성했다.한편 1981년생인 전지현은 2012년 한복 디자이너 고(故) 이영희의 외손자인 최준혁 알파자산운용 대표와 결혼했다. 두 사람은 슬하에 두 아들을 두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr