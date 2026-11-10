옥주현이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

옥주현이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 190억원에 매입한 고급 아파트가 법원 경매에 넘어간 데 이어 관할 구청으로부터 압류 조치까지 받은 것으로 알려졌다.최근 부동산 업계에 따르면 서울 용산구청 세무관리과는 지난 6일 옥주현 명의의 서울 용산구 한남동 한남더힐 아파트를 압류했다. 지방자치단체의 부동산 압류는 일반적으로 지방세 체납 등을 이유로 이뤄지지만 이번 조치의 구체적인 사유는 확인되지 않았다.옥주현은 지난해 해당 아파트를 190억원에 매입하는 계약을 체결했다. 매도인은 허희수 SPC그룹 사장으로 알려졌으며, 옥주현은 올해 4월 소유권 이전 등기를 마쳤다.그러나 소유권 이전 등기를 마친 지 약 6개월 만인 지난달 14일 서울서부지법이 해당 아파트에 대한 임의경매 개시 결정을 내린 것으로 전해졌다. 아파트를 담보로 한 대출의 채무 상환 문제가 발생하면서 경매 절차가 시작된 것. 여기에 이달 구청의 압류 조치까지 더해지면서 해당 부동산을 둘러싼 채무 관계에 관심이 쏠리고 있다.옥주현이 보유한 서울 강남구 신사동 건물도 함께 거론되고 있다. 옥주현은 2022년 신사동 토지를 약 200억원에 매입한 뒤 근린생활시설 건물을 신축한 것으로 알려졌다. 이 과정에서 대출을 받았으며, 이후 건물 매각을 통해 한남더힐 매입 자금을 마련하려 했다는 관측도 제기됐다.일각에서는 신사동 건물 매각이 지연되면서 자금 조달에 차질이 생긴 것 아니냐는 분석을 내놓고 있다. 다만 신사동 건물과 한남더힐의 자금 관계나 구체적인 채무 규모는 확인되지 않았다.앞서 옥주현 측은 한남더힐의 임의경매 소식이 알려지자 법인과 투자사 간 인수합병에 따른 채무 정리 과정이라고 설명했다. 당시 소속사 측은 "사업 추진 및 투자 유치 과정에서 올해 4월 한남동 주택(한남더힐)을 매입했으며, 최근 옥주현의 법인과 투자사 간 인수합병(M&A)이 성사됨에 따라 해당 주택과 관련된 채무를 포함해 기존 사안들을 정리하는 절차를 진행하고 있다"고 밝혔다.이어 "현재 투자사 측과 구체적인 채무 변제 및 정리 절차를 진행하고 있으며 사업 계획에 따라 투자사가 관련 대여금 전액을 상환할 예정"이라고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr