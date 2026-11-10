블랙핑크 지수가 대중교통 마니아라고 밝힌다. / 텐아시아 DB

BLACKPINK's JISOO

블랙핑크 지수가 대중교통을 자주 이용한다고 밝힌다.SBS 예능 '틈만나면,'에서는 ‘투유 MC’ 유재석, 유연석과 함께 ‘틈친구’(게스트) 블랙핑크 지수, 트와이스 나연이 군포 산본동의 틈새 시간을 찾는다.지수가 남들과는 달랐던 ‘늦깎이 연습생’ 시절을 떠올린다. 지수는 “고2 때부터 조금 늦게 연습생 생활을 시작했다”고 밝혀 놀라움을 자아낸다. 그러더니 “저는 학교생활을 다 해봐서 좋았다. 수학여행까지 다녀왔다”라며 오직 늦깎이 연습생만이 누릴 수 있는 뜻밖의 특권을 꼽는다. 이에 나연은 “저도 중3 때부터 시작했는데, 초등학생 때부터 시작한 친구들은 정말 대단한 것”이라며 연습생의 남다른 고충을 털어놓는다.지수는 월드 클래스 아이돌의 반전 일상도 공개한다. 월드투어까지 다니는 월클 스타지만 지수 역시 평소에는 버스를 애용하는 대중교통 마니아라고. 지수는 “연극 보러 갈 때 버스를 자주 탄다”라고 밝혀 놀라움을 자아낸다. 심지어 지수는 “집에 빨리 가고 싶을 땐 무조건 버스를 탄다. 사람들이 못 알아보신다”며 뜻밖의 버스 예찬을 펼친다.지수에게도 ‘틈만나면,’의 촬영은 신세계였다고. 지수는 거리를 자유롭게 돌아다니는 ‘틈만나면,’식 촬영에 놀라더니 “이렇게 자유롭게 다닐 줄 몰랐다”라며 한껏 신난 모습을 보인다. 이에 유재석은 “시민분들이 알아보시기 전에 빨리 걸어가면 된다”라고 프로 야외 촬영러의 꿀팁을 전수한다.한편, 포브스코리아의 2026년 보고서에 따르면 블랙핑크는 K팝 아티스트 중 매출 기준 2위(약 1억달러)를 기록하며 그룹 방탄소년단(BTS) 2억2200만달러(약 3132억원)에 이어 두 번째로 높은 수익을 창출한 것으로 나타났다. 2026년 기준 블랙핑크 4명의 합산 순자산을 약 1억2000만달러(약 1693억원)에서 1억4000만달러(약 1975억원)로 추정한다.멤버별로는 리사가 4000만달러(약 564억원)로 가장 높은 순자산을 보유한 것으로 나타났으며, 로제 3000만달러(약 423억원)에서 4000만달러, 제니와 지수가 각각 3000만달러 순으로 추정됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr