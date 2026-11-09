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배우 이종석이 서울 한남동에 소유한 고급 주택 두 채의 시세가 약 470억원에 이르는 것으로 알려졌다. 부동산 가치 상승에 따른 평가차익만 약 354억원에 달한다는 분석이다.지난 7일 유튜브 채널 '원더플래닛(wander planet)'에는 이종석이 보유한 부동산과 자산 가치 상승을 다룬 영상이 공개됐다.영상에 따르면 이종석은 2015년 3월 서울 용산구 한남동에 위치한 고급 주거단지 '라테라스한남' 전용면적 284㎡(약 85평) 세대를 43억원에 분양받았다. 당시 시공사인 동양그룹이 재정적 어려움을 겪으면서 기존 분양가보다 50% 이상 저렴한 가격에 공급된 것으로 전해졌다.현재 해당 주택의 추정 시세는 약 200억원이다. 최초 분양가와 비교하면 약 157억원이 오른 금액으로, 11년 만에 자산 가치가 약 4.7배 상승한 셈이다. 이종석은 현재까지 해당 주택을 매각하거나 임대하지 않고 보유하고 있는 것으로 알려졌다.이종석의 부동산 투자는 여기서 그치지 않았다. 그는 2019년부터 한남동의 또 다른 고급 주거단지인 '나인원한남'에 거주하고 있는 것으로 전해졌다.이종석이 선택한 세대는 전용면적 334㎡(약 101평)로 단지 내에서도 가장 넓은 평형에 해당한다. 당시 분양가는 약 73억원이었다.나인원한남은 일정 기간 임대로 거주한 뒤 분양받는 '선임대 후분양' 방식으로 공급됐다. 이종석 역시 약 2년간 임대 기간을 거친 뒤 소유권을 확보한 것으로 알려졌다.현재 해당 평형의 추정 시세는 약 270억원에 달한다. 분양가보다 약 197억원 상승했으며, 자산 가치가 약 3.7배 높아진 것으로 추산된다.이종석이 두 주택을 취득하는 데 들어간 금액은 총 116억원이다. 현재 추정 시세를 합산한 470억원과 비교하면 약 354억원의 평가차익이 발생한 셈이다. 다만 이는 실제 매매가 아닌 추정 시세를 바탕으로 계산한 금액으로, 세금과 거래비용 등은 포함되지 않았다.특히 나인원한남은 연예계에서도 대표적인 초고가 주거단지로 꼽힌다. 가수 지드래곤을 비롯해 방탄소년단(BTS) RM, 슈가 등이 거주하는 곳으로 알려져 있다. 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 이종석과 함께 출연한 주지훈 역시 해당 단지에 거주하는 것으로 전해져 눈길을 끈다.이종석이 보유한 라테라스한남과 나인원한남의 추정 시세는 총 470억원이다. 이 밖에 다른 부동산 자산까지 포함하면 전체 부동산 가치가 약 630억원을 웃돈다는 분석도 나왔다. 해당 수치는 시장 추정가를 기준으로 한 것으로 실제 거래가격이나 부채를 제외한 순자산과는 차이가 있다.한편 이종석은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 서왕국의 왕자 하인리 역을 맡아 열연을 펼치고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr