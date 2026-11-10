그룹 엔하이픈 니키/사진제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 콘셉트 필름이 공개되고 있는 가운데, 니키가 우산을 소재로 사랑하는 상대와의 관계를 표현했다.엔하이픈(정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 지난 9일 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널을 통해 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)의 'DAY & NIGHT'(데이 앤 나이트) 버전 니키 편 콘셉트 필름을 공개했다.영상은 밤에 누군가와 전화 통화를 하는 니키의 모습으로 시작된다. 니키는 상대방의 이야기를 들으며 미소를 짓고 고개를 끄덕인다. 통화가 끝난 뒤에도 한동안 들뜬 듯한 행동을 보이며 상대를 향한 감정을 드러낸다.이후 알람 소리에 휴대전화를 확인한 니키는 창밖으로 비가 내리는 모습을 발견한다. 외출을 준비하던 그는 우산 두 개를 챙기려다가 잠시 생각한 뒤 하나만 들고 집을 나선다. 화면에는 니키가 직접 쓴 '하나면 되니까'라는 문구가 등장한다. 하나의 우산을 함께 쓸 만큼 가까운 두 사람의 관계를 암시하는 장면이다.엔하이픈은 이번 싱글의 발매를 앞두고 멤버별 'DAY & NIGHT' 버전 콘셉트 필름을 차례로 공개하고 있다. 각 영상은 평행 세계를 배경으로 낮과 밤에 나타나는 멤버들의 모습과 감정을 다룬다. 니키에 이어 선우의 콘셉트 필름도 공개될 예정이다.엔하이픈은 이번 싱글로 올해 세 번째 음반을 발표한다. 'THE SIN : PARALLEL WORLD'는 지난 1월과 8월 발매한 'THE SIN' 시리즈에서 파생된 외전 형식의 작품이다. 서로 다른 평행 세계에서도 이어지는 '너'와 '나'의 사랑을 중심으로 이야기를 구성했다.수록곡들은 상대를 향한 확신과 변하지 않는 마음을 주제로 삼았다. 타이틀곡 'I Want You'(아이 원트 유)는 어느 세계에 있더라도 같은 사람을 사랑한다는 내용을 담았다. 'Don't Stop'(돈트 스톱)에서는 서로를 향해 계속 나아가겠다는 의지를 표현했다. 또 다른 수록곡 'ILY Season'(아이엘와이 시즌)은 계절이 달라져도 함께하겠다는 약속을 노래한다.한편 엔하이픈의 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'는 오는 20일 오후 2시 음원으로 먼저 공개된다. 실물 음반은 23일 낮 12시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr